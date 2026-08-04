Akole Rain: अकोल्यात निसर्गाचा रौद्रावतार! मुसळधार पावसाचा कहर; भूस्खलन, पूर आणि दरडींनी जनजीवन विस्कळीत

अकोले : तालुक्याच्या पश्चिम पट्ट्यात गेल्या दहा दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसाने जनजीवन विस्कळीत केले आहे. कळसूबाई, भंडारदरा, घाटघर, रतनवाडी, पाचनई, हरिश्चंद्रगड, शेंडी, वारंघुशी, पाचपट्टा, पांजरे आणि धामणमाळ परिसरात दरडी कोसळणे, भूस्खलन, रस्ते बंद होणे, झाडे उन्मळून पडणे, वीजपुरवठा खंडित होणे आणि घरांमध्ये पाणी घुसल्याच्या घटनांमुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे..Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत.सततच्या पावसामुळे भंडारदरा धरण तांत्रिकदृष्ट्या भरले असून, धरणातून स्पिलवेमधून, तसेच वीजनिर्मितीसाठी प्रवरा नदीपात्रात पाण्याचा विसर्ग सुरू करण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रवरा नदीला पूर आला असून, रंधा धबधबा यंदाच्या पावसाळ्यात प्रथमच सुरू झाला आहे. कळसूबाई शिखराच्या पायथ्याशी असलेल्या धामणमाळ परिसरात शुक्रवारी मोठे भूस्खलन झाले.. डोंगराचा कडा कोसळल्याने माती, दगड आणि पाण्याचा लोंढा पांजरे गावात घुसला. अनेक घरांमध्ये पाणी शिरल्याने संसारोपयोगी साहित्याचे नुकसान झाले, तर सुमारे २० नागरिक बाधित झाले. भातशेतीत मोठ्या प्रमाणात गाळ साचल्याने खरीप हंगाम धोक्यात आला आहे. लक्ष्मण उघडे, पोर्ल पाटील, सोमनाथ उघडे आणि अशोक उघडे यांच्या शेतांचे मोठे नुकसान झाले. घरात पाणी घुसल्याने महसूल विभाग व पंचायत समितीने त्यांना समाजमंदिरात हलवले आहे..Bhandardara Accident: भंडारदरा पर्यटनाला गालबोट! मद्यपींची हुल्लडबाजी, भरधाव स्कॉर्पिओच्या धडकेत तरुणीचा मृत्यू.जनावरे मृत झाल्याने पशुवैद्यकीय विभागाने पंचनामे सुरू केलेले आहेत. पाणलोट क्षेत्रात २० घरे पडलेली आहेत. महसूल विभाग पंचनामे धामणमाळ (अकोले) कळसूबाई शिखराच्या पायथ्याशी असलेल्या धामणमाळ परिसरात शिरलेले पाणी काढण्यात व्यस्त आहेत. वारंघुशी-शेंडी मार्गावर मोठी दरड कोसळल्याने दहा गावांचा संपर्क तुटला. रस्त्यावर माती आणि दगडांचा ढिगारा साचल्याने वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली. अनेक झाडे उन्मळून रस्त्यावर पडली. आमदार डॉ. किरण लहामटे यांनी हातात खोरे घेऊन माती हटविण्याच्या कामात सहभाग घेतला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.