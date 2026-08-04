अहिल्यानगर

Akole Rain: अकोल्यात निसर्गाचा रौद्रावतार! मुसळधार पावसाचा कहर; भूस्खलन, पूर आणि दरडींनी जनजीवन विस्कळीत

Landslides Cut Off Villages In Rain Hit Akole: अकोले तालुक्यात मुसळधार पावसामुळे भूस्खलन, पूर, दरडी कोसळणे, रस्ते बंद होणे आणि घरांमध्ये पाणी शिरल्याच्या घटना घडल्या. भंडारदरा धरण भरल्याने विसर्ग सुरू असून अनेक गावे संकटात आहेत.
Maharashtra Heavy Rain Akole Faces Landslides Floods Road Blockages And Rising Water From Bhandardara Dam

Maharashtra Heavy Rain Akole Faces Landslides Floods Road Blockages And Rising Water From Bhandardara Dam

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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अकोले : तालुक्याच्या पश्चिम पट्ट्यात गेल्या दहा दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसाने जनजीवन विस्कळीत केले आहे. कळसूबाई, भंडारदरा, घाटघर, रतनवाडी, पाचनई, हरिश्चंद्रगड, शेंडी, वारंघुशी, पाचपट्टा, पांजरे आणि धामणमाळ परिसरात दरडी कोसळणे, भूस्खलन, रस्ते बंद होणे, झाडे उन्मळून पडणे, वीजपुरवठा खंडित होणे आणि घरांमध्ये पाणी घुसल्याच्या घटनांमुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे.

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