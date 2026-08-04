अहिल्यानगर

Ahilyanagar News: अकोल्यात हृदयद्रावक घटना! अतिवृष्टीमुळे घर कोसळले; आई जखमी, आठ महिन्यांच्या मुलीचा मृत्यू, झोपेतच काळाचा घाला

Mother Injured Infant Dies In Akole House Collapse: अकोले तालुक्यातील रतनवाडीत मध्यरात्री घराची भिंत कोसळून आठ महिन्यांच्या सृष्टीचा दुर्दैवी मृत्यू झाला, तर तिची आई गंभीर जखमी झाली.
Maharashtra Rain Tragedy House Wall Collapse Kills Infant In Akole Mother Suffers Serious Injuries

Maharashtra Rain Tragedy House Wall Collapse Kills Infant In Akole Mother Suffers Serious Injuries

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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अकोले : घराची भिंत पडल्याने आठ महिन्यांच्या बालिकेचा मृत्यू झाला. तसेच तिची आई सोनाली अशोक झडे (वय २३) या गंभीर जखमी झाल्या आहेत. त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

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