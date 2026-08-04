Ahilyanagar News: अकोल्यात हृदयद्रावक घटना! अतिवृष्टीमुळे घर कोसळले; आई जखमी, आठ महिन्यांच्या मुलीचा मृत्यू, झोपेतच काळाचा घाला

अकोले : घराची भिंत पडल्याने आठ महिन्यांच्या बालिकेचा मृत्यू झाला. तसेच तिची आई सोनाली अशोक झडे (वय २३) या गंभीर जखमी झाल्या आहेत. त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत..Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत.रविवारी (ता. २) मध्यरात्री साडेबारा वाजण्याच्या सुमारास झडे कुटुंब झोपलेले असताना घराच्या पश्चिम बाजूची जुनी दगडी भिंत अचानक कोसळली. भिंतीसह मोठमोठे दगड आणि मातीचा ढिगारा अंथरुणावर झोपलेल्या माय-लेकीच्या अंगावर पडला. या दुर्घटनेत चिमुकली सृष्टी गंभीर जखमी झाली, तर आई सोनाली झडे यांच्या हाताला फ्रॅक्चर होऊन शरीरावर अनेक ठिकाणी दुखापत झाली..या घटनेची माहिती मिळताच ग्रामस्थांनी धाव घेत ढिगाऱ्याखालून माय-लेकीला बाहेर काढले. त्यांना तातडीने राजूर येथील ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तपासणीनंतर सृष्टीला मृत घोषित केले. सोनाली झडे यांच्यावर उपचार सुरू असून, त्यांची प्रकृती चिंताजनक असल्याचे सांगण्यात आले. या प्रकरणी राजूर पोलिस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे..दरम्यान, घटनेची माहिती मिळताच आमदार डॉ. किरण लहामटे यांनी झडे कुटुंबीयांची भेट घेऊन त्यांचे सांत्वन करून घटनेची माहिती घेतली, तसेच जखमी महिलेची भेट घेऊन वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना उपचार करण्याबाबत सूचना दिलेल्या आहे. प्रशासनाने तातडीने मदत मिळवून संंबंधित कुटुंबीयांना द्यावी, अशा सूचनाही देण्यात आलेल्या आहेत..Bhandardara Accident: भंडारदरा पर्यटनाला गालबोट! मद्यपींची हुल्लडबाजी, भरधाव स्कॉर्पिओच्या धडकेत तरुणीचा मृत्यू.अतिवृष्टीमुळे धोकादायक परिस्थितीगेल्या दीड महिन्यापासून अकोले तालुक्यात मुसळधार पाऊस सुरू आहे. अनेक कच्ची व दगडी घरे धोकादायक बनली आहेत. अनेक घरांना तडे गेले आहेत. काही घरांची पडझड झाली आहे. रतनवाडीतील ही घटना अतिवृष्टीमुळे निर्माण झालेल्या धोकादायक परिस्थितीचे गंभीर वास्तव अधोरेखित करणारी ठरली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.