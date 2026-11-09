Akole Snake Sightings: उष्णतेने सापांची मानवी वस्तीकडे धाव ;अकोल्यातील अनेक गावांमधील घर, शाळा, दुकानांत सापांचा मुक्त वावर

अकोले : नोव्हेंबर महिन्यातही उन्हाचा तडाखा कायम असून तापमानाचा पारा ३६ ते ३८ अंशांपर्यंत पोहोचला आहे. वाढत्या उष्णतेमुळे जंगल आणि शेतशिवारातील सापांनी मानवी वस्तीकडे धाव घेतली आहे. घर, अंगण, शाळा आणि दुकानांमध्ये साप आढळण्याच्या घटनांमध्ये वाढ झाली असून, गेल्या आठ दिवसांत अकोले तालुक्यात तब्बल २७ ठिकाणी साप आढळल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे..राजूर येथे एका घरातील गॅस शेगडीखाली घोणस साप आढळल्याने कुटुंबाची चांगलीच धावपळ उडाली. सर्पमित्रांनी सुमारे ४५ मिनिटांच्या प्रयत्नांनंतर या सापाला सुरक्षित पकडले. कोतूळ येथील शाळेच्या वर्गात नाग आढळल्याने खबरदारीचा उपाय म्हणून शाळा दोन तास बंद ठेवावी लागली. समशेरपूर येथे शेतात काम करणाऱ्या महिलेला मण्यार सापाने दंश केल्याची घटना घडली असून, तिच्यावर अकोले ग्रामीण रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत..वीरगाव येथे रात्री घरात झोपलेल्या कुटुंबाच्या पलंगाखाली सुमारे चार फुटांचा धामण आढळला, तर अकोले शहरातील बाजारपेठेतील धान्य दुकानात उंदराच्या शोधात आलेला कवड्या साप आढळून आला. ग्रामीण भागाबरोबरच शहरातही सापांचा वावर वाढल्याचे या घटनांमधून स्पष्ट होत आहे.सर्पमित्रांच्या माहितीनुसार, वाढत्या तापमानामुळे साप थंड आणि सुरक्षित जागेच्या शोधात मानवी वस्तीत येत आहेत. घरातील बाथरूम, कुलरमागील जागा, धान्याची कोठारे आणि अडगळीच्या ठिकाणी ते आश्रय घेतात. घराभोवती उंदरांचा वावर अधिक असल्यास अन्नाच्या शोधातही साप येण्याची शक्यता असते..सध्या तालुक्यात ऊसतोडणी सुरू असल्याने उसाच्या फडात वास्तव्य करणारे साप बाहेर पडत आहेत. ऊस वाहतुकीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या ट्रॅक्टरमधूनही ते गावांच्या परिसरात येण्याची शक्यता आहे. दिवाळीनिमित्त घरांची साफसफाई करताना अडगळ हलवली जात असल्याने सापांच्या लपण्याच्या जागाही बदलत आहेत..साप आढळल्यास नागरिकांनी घाबरून जाऊ नये किंवा त्याला मारण्याचा अथवा स्वतः पकडण्याचा प्रयत्न करू नये. सुरक्षित अंतर ठेवून लहान मुले आणि पाळीव प्राण्यांना दूर ठेवावे. प्रशिक्षित सर्पमित्रांना संपर्क साधावा. घराभोवती कचरा, लाकडे आणि विटांचे ढीग साचू देऊ नयेत. दरवाजे व खिडक्यांमधील फटी बंद ठेवाव्यात. रात्री बाहेर पडताना टॉर्चचा वापर करावा. सर्पदंश झाल्यास जखम कापणे, विष तोंडाने ओढणे किंवा चावलेल्या भागाला घट्ट दोरी बांधणे असे प्रकार टाळावेत. रुग्णाला शांत ठेवून हालचाल कमीत कमी करावी आणि विलंब न करता जवळच्या रुग्णालयात दाखल करावे. वेळेत वैद्यकीय उपचार मिळणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे..दरम्यान, अकोले तालुक्यात साप पकडण्यासाठी अधिकृत आणि प्रशिक्षित सर्पमित्रांची संख्या अपुरी असल्याची तक्रार नागरिकांकडून होत आहे. उपलब्ध सर्पमित्रांवर अनेक गावांची जबाबदारी असल्याने त्यांच्यावर कामाचा ताण वाढत आहे. प्रत्येक मंडळात किमान दोन प्रशिक्षित सर्पमित्र नियुक्त करून त्यांना आवश्यक साधनसामग्री आणि मानधन द्यावे, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे. वाढत्या सर्पदंशाच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर वन विभाग आणि आरोग्य विभागाने संयुक्त जनजागृती मोहीम राबवावी, अशी अपेक्षाही व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.