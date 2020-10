स्वयंसेवी संस्थांकडून रोजगार निर्मिती; खरेदी- विक्री व्यवसायासह मिळतेय घरपोच सेवा

अकोले (नगर) : राज्यात स्वदेशी चळवळ सुरू झाली असून उत्पादक ते ग्राहक असा प्रवास सुखकर करण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते कामाला लागलेले आहेत. अकोले तालुक्यात खेड्या पाड्यातील घराघरात ही स्वयंसेवी संस्था पुढाकार घेऊन रोजगार निर्मितीतून खरेदी विक्री व्यवसाय सुरू करत आहे. संपूर्ण बाजारच अॅपची निर्मिती करून तुमच्या दारात आणण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. तालुक्यात बाळासाहेब मुळे व त्यांचे ५० स्वयंसेवक यासाठी धडपडत आहेत. जेव्हा चहा किंवा कॉफी प्यावीशी वाटते, तेव्हा ती हवीच! गंमतीने असे म्हणतात की चहा आणि कॉफी ही भारताची राष्ट्रीय व्यसने आहे. सकाळी झोपेतून उठल्यानंतर’, कामाच्यावेळी, झोपण्याच्यापूर्वी अशावेळी चहा-कॉफी लागतेच. त्या दरम्यान मूड खराब असेल, मित्रांसोबत वा कंटाळा अशा कशाच्याही येण्याने चहा-कॉफीचा योग येतो तो वेगळाच. अशा चहा-कॉफीच्या शौकीन मंडळींसाठी फूडिया या नावाने चहा-कॉफीच्या ‘रेडी-मिक्स’ची मालिका आणली आहे. कपभर उकळत्या पाण्यात एका सॅशे (छोटे पाकिट) मधील रेडी-मिक्स घातले की आपल्या आवडीचा चहा किंवा कॉफी तयार होतो. गवती चहा, गरम लेमन टी, वेलचीच्या स्वादाचा चहा, गूळ घातलेला चहा, गूळ घातलेला लेमन टी, लेमन आईस टी, नेहमीचा मसाला चहा‌‌ असे चहाचे अर्धा डझनहून अधिक प्रकार फूडिया ब्रँड उपलब्ध आहेत. कॉफीच्या शौकिनांसाठी हॉट कॉफी आणि कोल्ड कॉफी असे दोन प्रीमिक्स प्रकार आहेत. या व्यतिरिक्त स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक, चॉकलेट मिल्कशेक अशा दोन मिल्कशेकची प्रीमिक्स फूडियाने आणली आहेत. संपादन - सुस्मिता वडतिले

Web Title: In Akole taluka NGOs are starting buying and selling business through employment generation