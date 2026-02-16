Pathardi Panchayat Samiti: पैसे घेतल्याशिवाय कामे होत नाहीत! पाथर्डी पंचायत समितीच्या कारभारावर नाराजी; राजळेंनी मागवला अहवाल!

पाथर्डी : विहीर असो, गायगोठा असो किंवा घरकुल मंजूर करण्याचा प्रस्ताव असो पैसे घेतल्याशिवाय कामे मार्गी लागत नाही, पैसे देऊनही काम होईलच याचीही शाश्वती नाही. अधिकाऱ्यांनीच आता कोणत्या कामाला किती पैसे द्यावे, याचे रेटकार्ड जाहीर करावे, अशा शब्दांत विविध गावच्या ग्रामस्थांनी पंचायत समितीच्या कामकाजाचे वाभाडे आमदार मोनिका राजळे यांनी घेतलेल्या आढावा बैठकीत काढले. .Interfaith love Story: कॉलेज जीवनात अडकले ‘प्रेमाच्या बेडीत’; जाती-धर्माच्या चौकटीपलीकडचे प्रेम, फिरदोस-मेहवश यांची प्रेमकहाणी!.राजळे यांनी पंचायत समितीमधील प्रत्येक तक्रारीवर अधिकाऱ्यांनी कोणती कारवाई केली याचा लेखी अहवाल सादर करावा; अन्यथा कारवाई करू, असा इशारा दिला. या बैठकीस प्रांताधिकारी प्रसाद मते, तहसीलदार डॉ. उद्धव नाईक, नगराध्यक्ष अभय आव्हाड, मंगल कोकाटे, धनंजय बडे, बाळासाहेब अकोलकर, पुरुषत्तोम आठरे, विष्णुपंत अकोलकर, अंकुश कासुळे, रवींद्र वायकर, एकनाथ आटकर, सुनील परदेशी, नारायण पालवे उपस्थित होते..बैठकीत माळीबाभुळगाव ते धामणगाव या रस्त्याचे काम पूर्ण न करताच बिल अदा केले असल्याचे लक्षात येताच राजळे यांनी या विषयवार मी स्वतः जिल्हा परिषदेमध्ये तक्रार करणार असल्याचे जाहीर केले. या बैठकीत जालिंदर दहिफळे यांनी सांगितले की, आपल्या गावातील खडीक्रशरला ग्रामपंचायतीने दंड भरण्याची नोटीस बजावली होती. मात्र, खडी क्रशरच्या मालकाने विस्तार अधिकारी दत्तात्रय रानमळ यांच्याकडे अपील दाखल केले. तीन वर्षे झाले तरी सुनावणीही घेण्यात आली. यावर पंधरा दिवसांत निकाल द्या, असे आदेश राजळेंनी दिले..अंकुश कासुळे यांनी पंचायत समितीमधील अधिकारी पैसे घेतल्याशिवाय कामेच करत नाही. कोणत्या कामाला किती पैसे लागतील याचे रेटकार्ड त्यांनी जाहीर करावे, अशी मागणी केली. तर श्रीकांत खेडकर यांनी गावातील विधवेला घरकुल मंजूर झाले आहे. मात्र, घरकुलाचा हप्ता मिळावा म्हणून अधिकाऱ्यांनी तिच्याकडून पैसे घेतल्याचा आरोप केला..सोलापूरला बुलेट ट्रेनचे ऐतिहासिक गिफ्ट! पुणे एक तासात, हैदराबाद सव्वा, तर मुंबई अडीच तासांत गाठणे होणार शक्य...कामात सुधारण कराभगवानगड पाणी योजनेचे काम संथ गतीने सुरू असून, पिण्याचे पाणी कधी मिळणार असा सवाल लाभार्थी गावातील ग्रामस्थांनी केला. जलजीवन मिशनची अनेक गावांमध्ये कामे अर्धवट झाली. पाइपलाइन टाकली . मात्र , पाण्याच्या टाक्या उभारलेल्या नाहीत. तर काही गावात टाक्या असूनही वीजजोडणी नसल्याने पाणीपुरवठा सुरू झालेला नसल्याचे ग्रामस्थ म्हणाले. यावर पंचायत समितीच्या अधिकाऱ्यांनी आपल्या कामकाजात सुधारणा करावी; अन्यथा मला वेगळा निर्णय घ्यावा लागेल, असा इशारा राजळेंनी दिला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.