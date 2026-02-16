अहिल्यानगर

Pathardi Panchayat Samiti: पैसे घेतल्याशिवाय कामे होत नाहीत! पाथर्डी पंचायत समितीच्या कारभारावर नाराजी; राजळेंनी मागवला अहवाल!

Complaints of delayed development works in Pathardi: पाथर्डी पंचायत समितीच्या कामकाजावर ग्रामस्थांची नाराजी; राजळेंनी मागवला तातडीचा अहवाल
Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
पाथर्डी : विहीर असो, गायगोठा असो किंवा  घरकुल मंजूर करण्याचा प्रस्ताव असो पैसे घेतल्याशिवाय कामे मार्गी लागत नाही, पैसे देऊनही काम होईलच याचीही शाश्वती नाही. अधिकाऱ्यांनीच आता कोणत्या कामाला  किती पैसे द्यावे, याचे रेटकार्ड जाहीर करावे, अशा शब्दांत विविध गावच्या ग्रामस्थांनी पंचायत समितीच्या कामकाजाचे वाभाडे आमदार मोनिका राजळे यांनी घेतलेल्या आढावा बैठकीत काढले.

