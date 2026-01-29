Ajit Pawar: अन्‌ प्रदेशाध्यक्षपदाची संधी मिळाली

राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनाची बातमी कानावर पडली आणि एकच धक्का बसला. कार्यकर्त्यांना ताकद देणारा आणि शब्द पाळणारा लोकनेता महाराष्ट्राने गमावला आहे. आजचा दिवस राज्यासाठी काळा दिवस ठरला.- बबनराव पाचपुते, ज्येष्ठ नेते.Pathardi News: अजितदादा दहा मिनिटे आले अन् प्रश्न सोडवून गेले.अजित पवार आणि माझे अतिशय घनिष्ठ संबंध होते. माझ्या राष्ट्रवादी काँग्रेसतील प्रवेशासाठी त्यांनी पुढाकार घेतला होता. ते कार्यकर्त्यांची काळजी घेणारे नेते होते. स्पष्टवक्तेपणा अंगी असलेले मात्र त्याचवेळी लोकांना मदत करणारे नेते होते. राज्यात लोकप्रिय असलेल्या हरहुन्नरी नेत्याला आपण सगळे मुकलो आहोत. त्यांच्या निधनाने आमच्या कुटुंबाचे मोठे नुकसान झाले आहे. मला सातत्याने मंत्रिमंडळात संधी दिली गेली. या माध्यमातून विकासकामे करता आली..राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या स्थापनेनंतर प्रदेशाध्यक्ष पदासाठी काही नावे चर्चेत होती. त्यात माझेही नाव होते. त्यावेळी अजित पवार यांनी पक्षाचे अध्यक्ष तथा खासदार शरद पवार यांच्याकडे माझ्या नावाची शिफारस केली. मला प्रदेशाध्यक्ष म्हणून काम करण्याची संधी मिळाली. याच काळात नागपूर येथे पक्षाचे अधिवेशन आयोजित केले होते. त्याचे नियोजन माझ्याकडे होते. त्या अधिवेशनाला पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी मोठा प्रतिसाद दिला. .Ajit Pawar: राजकारणातील दीपस्तंभ.मोठी गर्दी जमली. त्यावेळी जमलेली गर्दी आणि अधिवेशनाचे नियोजन पाहून अजित पवार यांनी मंचावर उभे राहून माझे अभिनंदन केले. उत्तम संयोजन केल्याबद्दल कौतुक केले. प्रत्येक कार्यकर्त्यांचा ते आधार होते. स्पष्टवक्तेपणामुळे, काम करण्याची तळमळ त्यामुळे ते जनमाणसातही लोकप्रिय झाले. शब्द पाळणारा, कार्यकर्त्यांना बळ देणारा नेता निघून गेल्याने महाराष्ट्राचे न भरून निघणारे नुकसान झाले आहे. महाराष्ट्रात त्यांची सातत्याने पोकळी जाणवेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.