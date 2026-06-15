Ahilyanagar: अण्णा, आता शतक पूर्ण करायचंय! उपमुख्यमंत्री शिंदेंनी अण्णा हजारेंना दिल्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छा

पारनेर: ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या ९० व्या वाढदिवसानिमित्त आज (ता. १४) राळेगणसिद्धी येथे आयोजित करण्यात आलेल्या भव्य महाआरोग्य व रक्तदान शिबिराला नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. या शिबिराप्रसंगी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्हिडिओ कॉलद्वारे हजारे यांच्याशी संवाद साधत त्यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या. .यावेळी उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी अण्णा, तुम्हाला आता शतक पूर्ण करायचे आहे. तुमच्या मार्गदर्शनामुळे आणि आशीर्वादामुळे राज्याची प्रगती होत आहे. समाजासाठी केलेले तुमचे कार्य प्रेरणादायी असून, पुढील अनेक वर्षे आम्हाला तुमचे मार्गदर्शन लाभावे, हीच अपेक्षा आहे. अण्णांना उत्तम आरोग्य लाभो आणि त्यांचे आयुष्य निरोगी व आनंदी राहो, अशा शुभेच्छा दिल्या..Fifa World Cup 2026 : लोकसंख्या डोंबिवलीपेक्षाही कमी, पण जिद्द हिमालयाएवढी! 'हा' चिमुकला देश वर्ल्ड चॅम्पियन जर्मनीला नडला.अण्णांच्या कार्याचा गौरव करताना शिंदे म्हणाले, ‘आदर्श ग्रामविकासाचा नमुना उभा करून समाजपरिवर्तनाची चळवळ निर्माण करणारे अण्णा हजारे हे महाराष्ट्राचेच नव्हे, तर संपूर्ण देशाचे भूषण आहेत. देशासाठी निःस्वार्थ भावनेने कार्य करणाऱ्या या देशभक्ताचा आम्हाला अभिमान आहे.’ हजारे यांनी त्यांना आशीर्वाद देत, ‘तुम्हीही शंभरी पूर्ण करा आणि राज्यातील जनतेची प्रामाणिकपणे सेवा करत रहा. जनकल्याणासाठी सातत्याने कार्य करा, ’ असा संदेश दिला..यावेळी शिवसेना वैद्यकीय मदत कक्षाचे प्रमुख मंगेश चिवटे, सरपंच जयसिंग मापारी, माजी सरपंच लाभेश औटी, दिल्लीस्थित वरिष्ठ सनदी अधिकारी डॉ. गणेश पोटे, उद्योजक सुरेश पठारे, दादा पठारे, दत्ता आवारी, रमेश औटी, शरद मापारी, एकनाथ भालेकर, प्रदीप पठारे, पिंपळनेरचे सरपंच देवेंद्र लटांबळे, युवा नेते अमोल मापारी यांच्यासह ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..Tandulwadi Accident : 15 जूनला शाळा सुरू होणार म्हणून लाडक्या बहिणींना देवदर्शनाला नेलं, पण..; MSRDC च्या 'त्या' एका दुर्लक्षामुळं 8 जणांचा गेला नाहक बळी!.दोन दिवस रक्तदान शिबिरहजारे यांच्या वाढदिवसानिमित्त आरोग्यदूत फाउंडेशन आणि शिवसेना वैद्यकीय मदत कक्ष यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित महाआरोग्य शिबिरात सामान्य तपासणी, हृदयरोग तपासणी, ईसीजी, रक्तदाब व मधुमेह तपासणी, मोफत नेत्रतपासणी, चष्मे वाटप, सांधेदुखी व गुडघेदुखी तपासणी, तसेच मोतिबिंदू शस्त्रक्रिया यांसह विविध वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून देण्यात आल्या. ज्येष्ठ नागरिकांना वॉकिंग स्टिकचेही वितरण करण्यात आले, तसेच दोन दिवसीय भव्य रक्तदान शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.