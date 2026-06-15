अहिल्यानगर

Ahilyanagar: अण्णा, आता शतक पूर्ण करायचंय! उपमुख्यमंत्री शिंदेंनी अण्णा हजारेंना दिल्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छा

Anna Hazare Celebrates 90th Birthday: अण्णा हजारे यांच्या 90 व्या वाढदिवसानिमित्त राळेगणसिद्धीत महाआरोग्य व रक्तदान शिबिराचे आयोजन. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्हिडिओ कॉलद्वारे शुभेच्छा देत अण्णांनी शतक पूर्ण करावे, अशी सदिच्छा व्यक्त केली.
Ahilyanagar

Ahilyanagar

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पारनेर: ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या ९० व्या वाढदिवसानिमित्त आज (ता. १४) राळेगणसिद्धी येथे आयोजित करण्यात आलेल्या भव्य महाआरोग्य व रक्तदान शिबिराला नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. या शिबिराप्रसंगी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्हिडिओ कॉलद्वारे हजारे यांच्याशी संवाद साधत त्यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या.

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