Anna Hazare : लोकपाल आंदोलन ते जलसंधारण कार्य; अण्णा हजारे यांचा पत्रव्यवहार पंतप्रधान संग्रहालयात!

पारनेर : जेष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या कार्याची दखल आता पंतप्रधान संग्रहालयाने घेतली असून हजारे यांनी आत्तापर्यंत सरकार दरबारी केलेला पत्रव्यवहार या संग्राहालयात जतन केला जाणार आहे. पंतप्रधान संग्रहालय आणि आणि ग्रंथालय (PMML )चे सह संचालक रवी मिश्रा यांच्या मार्गदर्शनाखाली नीरज कुमार आणि जितूमानी शर्मा यांचे एक पथक नुकतेच राळेगणसिद्धी येथे दाखल झाले आहे. .हजारे यांच्या सामाजिक कार्याच्या पत्रव्यवहाराची ही राष्ट्रीय पातळीवर घेतलेली दखल आहे. हजारे यांचे 2011 साली दिल्ली येथे झालेले ऐतिहासिक लोकपाल साठी चे जन आंदोलन, ग्रामविकास व जलसंधारण विषयक कामाकाज, व भ्रष्टाचाराविरुद्ध केलेल्या चळवळीशी संबंधित त्यांचे कागदपत्रे ऐतिहासिक संशोधनासाठी पीएमएमएल अभिलेखागारात जतन केली जाणार आहेत. पंतप्रधान संग्रहालय आणि ग्रंथालय ही आंतरराष्ट्रीय ख्यातीची एक शैक्षणिक स्वायत्त संस्था आहे. त्यांच्या विविध उपक्रमांमध्ये, ते आधुनिक आणि समकालीन भारतीय इतिहासात संशोधन करते. .Nashik Municipal Election : २८ माजी नगरसेवकांना घरी बसावं लागणार? नाशिक मनपा निवडणुकीत रंगणार काँटे की टक्कर .संस्थेच्या अभिलेखागारात विविध संस्था आणि आधुनिक भारतातील अनेक प्रसिद्ध व्यक्तींच्या कागदपत्रांचे संग्रह आहेत. आधुनिक भारताच्या निर्मितीत योगदान देणाऱ्या स्वातंत्र्यसैनिक, राजकारणी, राजनितिकार, शिक्षणतज्ज्ञ, शास्त्रज्ञ, कायदेतज्ज्ञ, उद्योगपती यांचे कागदपत्रे या संग्रहालयात जतन केलेली आहेत. हा अमूल्य ठेवा ऐतिहासिक असून त्याची माहिती वर्षांवर्ष जनतेला मिळावे या हेतूने या संग्रहालयामध्ये अशा अशा प्रकारचा मान्यवरांचा पत्रकार जतन केलेला आहे. या पत्रव्यवहाराचा उपयोग विद्वानांना तसेच संशोधकांना त्यांच्या संशोधनासाठी उपलब्ध करून दिला जात आहेत. हे संग्रहालय संग्रहित कागदपत्रांचे डिजिटायझेशन करण्याचा एक महत्त्वाचा प्रकल्प देखील राबवत आहेत. लवकरच वापरकर्त्यांसाठी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे..या अभिलेखागारात अखिल भारतीय हिंदू महासभा, एआयसीसी, डीएव्ही कॉलेज ट्रस्ट अँड मॅनेजमेंट सोसायटी, जनता पक्ष यांचे संस्थात्मक संग्रह आणि माजी पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी, महात्मा गांधी, बीएस यांच्या पत्रव्यवहाराचा संग्रह आहे. आशुतोष लाहिरी, चरण सिंग, चंद्रशेखर, जयप्रकाश नारायण आणि इतर जे विद्वानांना उपलब्ध करून दिले आहेत. साधारणपणे, या अभिलेखागारात जतन केलेले कागदपत्रे हे प्रसिद्ध व्यक्तींचे मूळ पत्रव्यवहार, महत्त्वाच्या विषयांवर लिहिलेल्या पत्रांच्या प्रती, डायरी आणि अप्रकाशित कागदपत्रे असतात जी स्मरणपत्रे, नोट्स, संस्मरण, विधाने, भाषणे आणि लेखांच्या स्वरूपात असतात..ग्रामीण विकासाला चालना देण्यासाठी आणि भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढण्यासाठी एका महत्त्वाच्या लोकपाल आंदोलन चळवळीचे नेतृत्व करणारे एक सुप्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ते असल्याने, तुमचे पेपर्स खूप शैक्षणिक आणि ऐतिहासिक मूल्याचे असतील. हे पेपर्स आमच्या संस्थेत ठेवणे आणि ते खऱ्या विद्वानांना व शिक्षणतज्ज्ञांना त्यांच्या संशोधनासाठी उपलब्ध करून देणे हे आमचे भाग्य असेल असे सह संचालक यांनी सांगितले.या वेळी हजारे यांचे सहकारी दत्ता आवारी, न्यासाचे अन्सार शेख, विश्वस्त बालाजी कोम्पलवार, विकास गाजरे, रामदास सातकर आदी उपस्थित होते..Municipal Election : दहा हजार मानधन, बैठक भत्ता शंभर! मग नगरसेवक होण्यासाठी एवढी चुरस का असेल बरं?.देशभरातील नामवंत मंडळींचा पत्रव्यवहार ज्या पंतप्रधान संग्रहालयामध्ये ठेवला जातो त्या ठिकाणी माझाही पत्र व्यवहार ठेवला जाणार आहे. मी समाजासाठी जी कामे केली त्या कामासंदर्भात केलेला हा पत्र व्यवहार असल्याने त्याचा भावी पिढी साठी व समाजातील अभ्यासकांना निश्चित फायदा होणार आहे.- अण्णा हजारे, ज्येष्ठ समाजसेवक..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.