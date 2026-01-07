अहिल्यानगर

Anna Hazare : लोकपाल आंदोलन ते जलसंधारण कार्य; अण्णा हजारे यांचा पत्रव्यवहार पंतप्रधान संग्रहालयात!

Prime Ministers Museum : ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या सामाजिक कार्याशी संबंधित पत्रव्यवहाराची दखल घेत दिल्लीच्या पंतप्रधान संग्रहालयात तो जतन केला जाणार आहे. हा ऐतिहासिक ठेवा भावी पिढी व संशोधकांसाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
Anna Hazare’s Correspondence to Be Preserved at PMML

Anna Hazare’s Correspondence to Be Preserved at PMML

Sakal

मार्तंड बुचुडे
Updated on

पारनेर : जेष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या कार्याची दखल आता पंतप्रधान संग्रहालयाने घेतली असून हजारे यांनी आत्तापर्यंत सरकार दरबारी केलेला पत्रव्यवहार या संग्राहालयात जतन केला जाणार आहे. पंतप्रधान संग्रहालय आणि आणि ग्रंथालय (PMML )चे सह संचालक रवी मिश्रा यांच्या मार्गदर्शनाखाली नीरज कुमार आणि जितूमानी शर्मा यांचे एक पथक नुकतेच राळेगणसिद्धी येथे दाखल झाले आहे.

Loading content, please wait...
maharashtra
Prime Minister
parner
anna hazare
social activist

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com