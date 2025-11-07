Eknath Shinde : राळेगणसिद्धीत अण्णा हजारे व उपमुख्यमंत्री शिंदेंच्या उपस्थितीत बांबू लागवड अभियानाचा शुभारंभ!

पारनेर : राळेगणसिद्धी येथे महाराष्ट्र शासनाच्या - महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत आज जलसंधारणाच्या कामालगत बांबू लागवड अभियान शुभारंभ जेष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत करण्यात आला. या कार्यक्रमाला महाराष्ट्र राज्य बांबू बोर्डचे कौन्सिल सदस्य व राज्य कृषिमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल, शिवसेना आमदार अमोल खताळ, आमदार विठ्ठलराव लंघे, आमदार शरद सोनवणे, पारनेर येथील आज शिवसेनेत प्रवेश केलेले युवा नेते सुजित झावरे पाटील, आणि शिवसेना वैद्यकीय मदत कक्ष प्रमुख मंगेश चिवटे उपस्थित होते..तसेच राळेगणसिद्धी येथील अण्णा हजारे यांचे सहकारी दत्ता आवारी, विद्यमान सरपंच जयसिंग मापारी, माजी सरपंच लाभेश औटी, दादा पठारे व ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी हजारे यांचे जलसंधारण चळवळीमध्ये केलेले काम संपूर्ण देशासाठी दिशादर्शक आणि प्रेरणादायी असल्याचे भावना व्यक्त केली. महाराष्ट्र शासनाच्या माध्यमातून याच जलसंधारण झालेल्या कामाच्या ठिकाणी आज पासून बांबू लागवड अभियान सुरू करण्यात येत असून यामुळे जलसंधारणाची झालेली कामे पुढील अनेक वर्षे चांगल्या पद्धतीने संवर्धित केली जातील असेही ते म्हणाले..Eknath Shinde : एकनाथ शिंदेची शिवसेना कोल्हापुरात स्वबळावर लढणार का? कार्यकर्त्या बैठकीत काय झाला निर्णय.आजच्या भेटीत राळेगणसिद्धी येथील दुर्मिळ आजाराने ग्रस्त असलेल्या शंभूराज मापारी यांस डॉ श्रीकांत शिंदे फौंडेशन तर्फे 25 हजार रुपयांचा धनादेश देण्यात आला. यावेळी राळेगणसिद्धी येथील ग्रामस्थांनी प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे काम पूर्ण झाले आहेत. मात्र इतर अनुषंगिक कामे तात्काळ पूर्ण करण्यासंदर्भात निवेदन दिले. त्या वेळी उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी राज्याच्या आरोग्य मंत्री प्रकाश अबीटकर यांस तात्काळ राळेगणसिद्धीचा स्वतः दौरा करून सदर काम मार्गी लावण्याचे आदेश दिले..गावात येत असलेल्या पर्यटकांच्यासाठी अण्णा हजारे यांची किसन हजारे ते अण्णा हजारे ! हा जीवनपट दाखवण्यासाठी पर्यटन खात्याच्या माध्यमातून माहिती केंद्र उभारण्याची विनंती केली असता उपमुख्यमंत्री शिंदे साहेब यांनी तात्काळ राज्याचे पर्यटन मंत्री शंभूराजे देसाई यांना फोन लावत लवकरात लवकर राळेगणसिद्धी येथे दौरा करण्यास सांगितले.व हजारे यांची जीवन कहाणी जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचावी यासाठी पर्यटन खात्याच्या माध्यमातून माहिती केंद्र उभारण्याचे आदेश दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.