Anna Hazare : राळेगणसिद्धीत अण्णा हजारे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ‘लोक आंदोलन ग्लोबल पीस फाउंडेशन’ची नवी दिशा!

पारनेर : जेष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या मार्गदर्शनाखाली राळेगणसिद्धी येथे आयोजित लोक आंदोलन न्यासाच्या सर्वसाधारण सभेत संस्थेचे नाव बदलून आता पुढे "लोक आंदोलन ग्लोबल पीस फाउंडेशन" असे करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. ही संस्था यापुढे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सामाजिक कार्य, शांतता आणि व्यवस्थेतील सकारात्मक परिवर्तनासाठी कार्यरत राहणार आहे. सभेला अण्णा हजारे यांची प्रमुख उपस्थिती लाभली. मार्गदर्शन करताना ते म्हणाले, "लोक आंदोलन ही संस्था आता विश्वभर समाजकार्याचा विस्तार करणार आहे. .प्रत्येक कामात सामाजिक मूल्ये, पारदर्शकता आणि लोककल्याण ही तत्त्वे सर्वोच्च राहतील. संस्थेत केवळ पूर्णवेळ समाजकार्य करणाऱ्या, राजकीयदृष्ट्या निरपेक्ष आणि तटस्थ व्यक्तींनाच जबाबदारी दिली जाईल, ही माझी ठाम भावना आहे." या मार्गदर्शनामुळे संस्थेच्या भावी वाटचालीला स्पष्ट दिशा मिळाली असून, जागतिक स्तरावर शांतता व सामाजिक न्यायासाठी एकसंध कृती आराखडा तयार करण्यात आला. बैठकीस कार्याध्यक्षा श्रीमती कल्पनाताई इनामदार, उपाध्यक्ष तथा सेवानिवृत्त सनदी अधिकारी डॉ. कमल टावरी, खजिनदार दत्ता आवारी, दगडू मापारी, प्रा. बालाजी कोंपलवार, अशोक सब्बन, अन्सार शेख, लक्ष्मण मापारी, तरुण उप्पल (जम्मू-काश्मीर), भोपाल सिंह चौधरी (उत्तराखंड), सुखदेव सिंह (हरयाणा), ॲड. शिल्पा पवार, निरंजन कुमार वर्मा (तमिळनाडू) आदी देशाच्या विविध भागांतून आलेले मान्यवर उपस्थित होते. संस्थेचे नवे नाव आणि आंतरराष्ट्रीय स्वरूप यामुळे सामाजिक परिवर्तनाच्या क्षेत्रात नवी ऊर्जा संचारल्याचे मत उपस्थितांनी व्यक्त केले.