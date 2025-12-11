अहिल्यानगर

Anna Hazare Hunger Strike : सशक्त लोकायुक्त कायदा अमलात आणण्यासाठी अण्णा हजारे पुन्हा रणांगणात; ३० जानेवारीपासून आमरण उपोषणाची घोषणा!

Lokayukta Bill : सशक्त लोकायुक्त कायद्याच्या अंमलबजावणीतील दोन वर्षांच्या विलंबानंतर अण्णा हजारे 30 जानेवारीपासून राळेगणसिद्धी येथे पुन्हा आमरण उपोषण करणार आहेत. भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी हा कायदा अत्यावश्यक असल्याचा त्यांचा सातत्यपूर्ण आग्रह आहे.
मार्तंड बुचुडे
पारनेर : महाराष्ट्र सरकारने राज्यात सशक्त लोकायुक्त विधेयकाची अंमलबजावणी करावी या मागणी साठी जेष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे 30 जानेवारी पासून राळेगणसिद्धी येथील यादवबाबा मंदिरात पुन्हा बेमुदत उपोषण सुरु करणार आहेत. हजारे यांनी राज्यात सशक्त लोकायुक्त कायदा करावा या मागणीसाठी यापूर्वी दोन वेळा उपोषण केलेले आहे.

