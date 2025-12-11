Anna Hazare Hunger Strike : सशक्त लोकायुक्त कायदा अमलात आणण्यासाठी अण्णा हजारे पुन्हा रणांगणात; ३० जानेवारीपासून आमरण उपोषणाची घोषणा!

पारनेर : महाराष्ट्र सरकारने राज्यात सशक्त लोकायुक्त विधेयकाची अंमलबजावणी करावी या मागणी साठी जेष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे 30 जानेवारी पासून राळेगणसिद्धी येथील यादवबाबा मंदिरात पुन्हा बेमुदत उपोषण सुरु करणार आहेत. हजारे यांनी राज्यात सशक्त लोकायुक्त कायदा करावा या मागणीसाठी यापूर्वी दोन वेळा उपोषण केलेले आहे..त्यानंतर तो कायदा मंजूर झाला परंतु दोन वर्षापेक्षा जास्त कालाlवधी उलटून गेला तरी सुद्धाअद्यापही राज्यात सशक्त लोकायुक्त कायदा राबवला जात नाही त्यामुळे मी पुन्हा एकदा 30 जानेवारीपासून राळेगणसिद्धी येथे बेमुदत उपोषण करत आहे अशा प्रकारचे पत्र हजारे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना आठ डिसेंबर रोजी पाठवले आहे. हजारे यांनी पत्रात म्हटले आहे की,राज्यात सशक्त लोकायुक्त कायदा करावा यासाठी मी 23 मार्च 2018 रोजी दिल्लीच्या रामलिला मैदानावर सात दिवसांचे उपोषण केले होते. त्यानंतर 30 जानेवारी 2019 रोजी राळेगणसिद्धीच्या यादबबाबा मंदिरात सात दिवसांचे उपोषण केले होते. त्यानंतर आपण कायदा करण्यासाठी राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली शासनाचे पाच सदस्य आणि सिव्हिल सोसायटीचे पाच सदस्य अशी संयुक्त मसुदा समिती स्थापन केली..राज्याची आर्थिक स्थिती ओढाताणीची पण..., विरोधकांच्या आरोपांना मुख्यमंत्री फडणवीसांनी दिलं उत्तर; पत्रकार परिषदेत काय म्हणाले?.या समित्याच्या 9 बैठका होऊन लोकायुक्त कायद्याचा मुसदा तयार करण्यात आला. तसेच 28 डिसेंबर 2022 रोजी राज्याच्या विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक विधानसभेमध्ये व 15 डिसेंबर 2023 रोजी राज्याच्या विधानपरिषदेच्या हिवाळी अधिवेशनात महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक मंजूर करण्यात आले. 20 डिसेंबर 2024 रोजीच्या आपल्या पत्रात सदर लोकायुक्त विधेयकास राज्यपाल महोदयांनी मान्यता दिली आहे आणि सदर विधेयक राष्ट्रपती महोदयांच्या मंजूरीसाठी केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात आले असून त्यासाठी आवश्यक पाठपुरावा शासन करत आहे असे पत्रात नमुद केले आहे..परंतू आपण पाठवलेल्या पत्राला एक वर्षा पेक्षा अधिक कालावधी होऊन आणि कायदा विधानपरिषदेमध्ये मंजूर होऊन दोन वर्षाचा कालावधी झाला आहे. मात्र अद्यापही राज्यात सशक्त लोकायुक्त कायद्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. कारण हा काही माझा वैयक्तिक प्रश्न नाही. देशातील जनतेचा प्रश्न आहे. देशातील भ्रष्टाचाराला रोखण्याचा प्रश्न आहे. एवढा प्रदीर्घगेला आहे. मात्र त्या नंतर सुद्धा लोकायुक्त कायद्याची अंमलबजावणी होत नाही, यावरून हे स्पष्ट होते की, राज्यात लोकायुक्त कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची सरकारची इच्छा दिसत नाही. .CM Devendra Fadnavis : विदर्भ, मराठवाड्याच्या प्रश्नांना प्राधान्य; विरोधकांनीही सकारात्मकता दाखविण्याचे आवाहन.त्यामुळे मी विचार केला की, हार्ट अटॅकने मृत्यु येण्यापेक्षा देश आणि समाजाच्या हितासाठी मृत्यु आला तर ते माझे भाग्य समजेन. म्हणून आपणास स्मरण करून देत आहे की, आपल्या सरकारने दिलेल्या आश्वासनानुसार लोकायुक्त कायद्याची अंमलबजावणी झाली नाही तर महात्मा गांधीजींच्या अहिंसात्मक मार्गाने मी राळेगणसिद्धी येथील संत यादवबाबा मंदिरामध्ये 30 जानेवारी पासून पुन्हा माझे आमरण उपोषण सुरू करीत असल्याचे हजारे यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.