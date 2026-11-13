MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास..

अहिल्यानगर: परिस्थिती बेताची असतानाही केवळ जिद्दीच्या जोरावर यशाला गवसणी घालण्याची किमया आगडगाव (ता. नगर) येथील अर्जुन दारकुंडे यांनी केली आहे. त्यांची नुकतीच जीएसटी राज्यकर अधिकारी म्हणून निवड झाली आहे..Kolhapur Education Officer: कोल्हापूरच्या तत्कालीन शिक्षणाधिकारी मीना शेंडकर निलंबित; आर्थिक अनियमिततेच्या आरोपांवर शासनाचा मोठा निर्णय.अर्जुन दारकुंडे यांनी महाविद्यालयीन शिक्षण सुरू असताना प्रिंटिंग प्रेसमध्ये काम केले. त्यानंतर तहसील कार्यालयात अर्धवेळ काम करण्याची संधी मिळाली. या कामातून मिळणाऱ्या अनुभवासोबतच त्यांनी आपल्या शिक्षणाचा प्रवासही सुरू ठेवला. उच्च शिक्षणासाठी ते पुण्यात आले. तेथे शिक्षणाचा खर्च भागवणे आव्हान होते. .आर्थिक परिस्थिती बेताची असल्याने शिक्षण आणि उदरनिर्वाह यांचा समतोल साधण्यासाठी त्यांना विविध कामे करावी लागली. त्यांनी कॉलेजच्या मेसमध्ये वेटर म्हणून काम केले. दिवसभर काम करून मिळालेल्या वेळेत ते स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करत असत. इतर विद्यार्थ्यांसाठी कॉलेजचा परिसर, ग्रंथालय आणि अभ्यासिका ही केवळ शैक्षणिक ठिकाणे होती; मात्र दारकुंडे यांच्यासाठी प्रत्येक मोकळा क्षण हा भविष्यातील अधिकारी घडविण्याची संधी होती. त्यांच्या या सातत्यपूर्ण मेहनतीला अखेर यश आले. .MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी...महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या स्पर्धा परीक्षेच्या माध्यमातून २०१७ मध्ये त्यांची वस्तू व सेवा कर विभागात नियुक्ती झाली. जीएसटी विभागातील सेवाकाळात त्यांनी आपल्या कर्तव्यनिष्ठेने, मेहनतीने आणि प्रामाणिक कामाच्या जोरावर प्रशासकीय अनुभव संपादन केला. अखेर त्यांच्या सेवाप्रवासातील आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा गाठत त्यांना राज्यकर अधिकारी या पदावर नियुक्ती झाली आहे. या निमित्ताने त्यांचा ग्रामस्थांच्या वतीने नुकताच गौरव करण्यात आला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.