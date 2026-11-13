अहिल्यानगर

MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास..

Arjun Darkunde Journey From College Waiter to State Tax Officer: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम केलं, रात्री अभ्यास केला; अर्जुन दारकुंडे थेट राज्यकर अधिकारी!
From College Waiter to State Tax Officer Arjun Darkunde Overcomes Financial Struggles Through Hard Work and MPSC Preparation

From College Waiter to State Tax Officer Arjun Darkunde Overcomes Financial Struggles Through Hard Work and MPSC Preparation

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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अहिल्यानगर: परिस्थिती बेताची असतानाही केवळ जिद्दीच्या जोरावर यशाला गवसणी घालण्याची किमया आगडगाव (ता. नगर) येथील अर्जुन दारकुंडे यांनी केली आहे. त्यांची नुकतीच जीएसटी राज्यकर अधिकारी म्हणून निवड झाली आहे.

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