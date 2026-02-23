Ahilyanagar Crime: नारायणडोहो, चिचोंडीत सशस्त्र दरोडे; लाखोंचा ऐवज लंपास, घरातील व्यक्तींना जबर मारहाण!

नगर तालुका: नगर तालुक्यातील पूर्व भागातील नारायणडोहो व चिचोंडी पाटील या गावांत रविवारी (ता.२२) पहाटे दरोडेखोरांना धुमाकूळ घातला. अनेक ठिकाणी घरातील व्यक्तींना जबर मारहाण करत सोन्या-चांदीचे दागिने व रोख रक्कम, असा लाखो रुपयांचा ऐवज लंपास केला. एकाच रात्रीत घडलेल्या या घटनांमुळे तालुक्यात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे..Pune News: महसूल विभागाचा निर्णय! राज्यातील ११ अपर जिल्हाधिकारी, ६९ अपर तहसील कार्यालयांची नव्याने होणार निर्मिती...चिचोंडी पाटील शिवारातील नगर–जामखेड रोडवरील सालेवडगाव फाटा येथील पवारवस्तीवर पहाटे दरोडेखोरांना प्रथम हल्लाबोल केला. सुदाम पवार (वय ७०) व त्यांची पत्नी पद्मा (वय ६०) हे घरात झोपलेले असताना दरोडेखोरांनी लोखंडी कटावणीच्या साह्याने दरवाजा उघडून घरात प्रवेश केला. आवाजाने जाग आल्यावर सुदाम पवार यांनी प्रतिकार दरोडेखोरांनी त्यांना जबर मारहाण केली. पद्मा पवार यांनाही मारहाण करण्यात आली. दरोडेखोरांनी घरातील सुमारे ५ तोळे सोन्याचे दागिने व ५० हजार रुपयांची रोख रक्कम लंपास केली..दुसरी घटना पहाटे दोनच्या सुमारास नारायणडोहो गावच्या शिवारात घडली. पंढरीनाथ मारुती साठे (वय ४५) हे घराबाहेर पडवीत झोपलेले असताना पाच अज्ञात दरोडेखोरांनी त्यांच्यावर हल्ला केला. झटापटीदरम्यान एका दरोडेखोराने साठे यांच्यावर चाकूने वार केल्याने ते जखमी झाले. त्यानंतर दरोडेखोरांनी घराचा दरवाजा उचकटून आत प्रवेश केला व कुटुंबीयांना धमकावत सुमारे दोन लाख १७ हजार रुपये किमतीचे दागिने चोरून नेले. जखमी साठे यांना तातडीने नगर येथील रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले..Interfaith love Story: कॉलेज जीवनात अडकले ‘प्रेमाच्या बेडीत’; जाती-धर्माच्या चौकटीपलीकडचे प्रेम, फिरदोस-मेहवश यांची प्रेमकहाणी!.घटनेची माहिती मिळताच नगर ग्रामीणचे पोलिस उपअधीक्षक शिरीष वमने व नगर तालुका पोलिस ठाण्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक गणेश वारुळे यांनी पथकासह घटनास्थळी धाव घेऊन पाहणी केली. या प्रकरणी नगर तालुका पोलिस ठाण्यात दोन वेगवेगळे गुन्हे दाखल करण्यात आले असून, दरोडेखोरांचा शोध सुरू आहे. दरम्यान, चिचोंडी पाटील परिसरात गेल्या काही दिवसांपासून चोरीच्या घटना वाढल्या असून, आरोपींचा तातडीने बंदोबस्त करावा, अन्यथा ग्रामस्थांच्या वतीने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा सरपंच शरद पवार यांनी दिला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.