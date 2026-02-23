अहिल्यानगर

Ahilyanagar Crime: नारायणडोहो, चिचोंडीत सशस्त्र दरोडे; लाखोंचा ऐवज लंपास, घरातील व्यक्तींना जबर मारहाण!

Armed gang attack in Maharashtra villages : नगर तालुक्यातील दोन गावांत पहाटेच्या सशस्त्र दरोड्यांनी भीतीचे वातावरण
सकाळ वृत्तसेवा
नगर तालुका: नगर तालुक्यातील पूर्व भागातील नारायणडोहो व चिचोंडी पाटील या गावांत रविवारी (ता.२२) पहाटे दरोडेखोरांना धुमाकूळ घातला. अनेक ठिकाणी घरातील व्यक्तींना जबर मारहाण करत सोन्या-चांदीचे दागिने व रोख रक्कम, असा लाखो रुपयांचा ऐवज लंपास केला. एकाच रात्रीत घडलेल्या या घटनांमुळे तालुक्यात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

