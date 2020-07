आशा सेविकांची तीन वर्षांपासून निराशा म्हणून गेल्या संपावर 

नगर : शहरात कोरोना रुग्णांची संख्या वाढलेली असताना महापालिका प्रशासनाच्या चुका डोके वर काढू लागल्या आहेत. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाची कोरोना विरोधातील मोहीम आणखी अडचणीत सापडण्याची चिन्हे आहेत. महापालिकेला स्वतःच्याच अंतर्गत समस्या सोडविता येत नसल्याने नगरकरांचे आरोग्य रामभरोसे झाले आहे. यातच महापालिकेच्या सर्व आशा सेविका संप पुकारल्याने महापालिकेच्या कोरोना विषयक मोहिमेला मोठा हादरा बसला आहे. अवश्‍य वाचा - जिल्ह्यातील हिंडफिऱ्यांना 21 लाखांचा दंड शहरात महापालिकेची सहा आरोग्य केंद्रे आहेत. यात केडगाव, मुकुंदनगर, तोफखाना, नागापूर, महात्मा फुले दवाखाना व झेंडीगेटमधील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचा समावेश आहे. यात 40 आशा सेविका कार्यरत आहेत. यातील कोणत्याही आशा सेविकेला महापालिकेत कामावर हजर झाल्याचे जॉईनिंग लेटर मिळालेले नाही. 2009 पासून कार्यरत असलेल्या या आशासेविकांपैकी सुरवातीला कामावर रुजू झालेल्या सात आशासेविकांकडेच महापालिकेचे ओळखपत्र आहे. उर्वरित आशासेविकांजवळ अजूनही महापालिकेचे ओळखपत्रही नाही. साधा गणवेशही महापालिकेने त्यांना दिलेला नाही. त्यामुळे महापालिकेचे काम करत असलेल्या या आशासेविकांकडे महापालिकेत काम करत असल्याचा कोणताही पुरावा नाही. त्यांना कोरोना काळात मास्क, सॅनिटायझर, हातमोजे अशी कोणतीही सुरक्षासाधने महापालिकेकडून पुरविण्यात आलेले नाही असे असतानाही कंटेन्मेंट झोनमध्ये जाऊन कोरोना बाधित रुग्ण व त्यांच्या संपर्कातील लोकांच्या तपासण्या करत आहेत. मात्र 2018पासून या आशासेविकांना महापालिका प्रशासनाकडून मानधनही मिळत नसल्याने या सर्व आशासेविकांनी आज संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे आता शहरातील कोरोना विरोधातील मोहिमेला मोठा धक्‍का बसला आहे. 2018पर्यंत या महिलांना केवळ एक हजार रुपये मानधन व शासनाच्या आरोग्य विषय मोहिमांत काम केल्याचे वेगळे मानधन मिळत होते. मात्र 2018 पासून कोणतेही मानधन मिळत नाही आणि कोरोना विरोधातील लढ्यात सुरक्षा साधनेही मिळत नसल्याने जीवधोक्‍यात घालून काम करण्यास या आशासेविकांनी विरोध दर्शवत संपाचे हत्यार उपसले आहे. कोरोना विषाणूंचा प्रादुर्भाव ही जागतिक आपत्ती आहे. या आपत्तीत कोणीही संप करू नये. आशासेविकांना मानधन लवकरच मिळेल. संप केल्यास पर्यायी व्यवस्था महापालिकेला तयार करावी लागेल.

- श्रीकांत मायकलवार, महापालिका आयुक्‍त, नगर.

