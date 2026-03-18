Charity Commissioner Order: सहायक धर्मादाय आयुक्तांचा निर्णय! आजीवन विश्वस्त पद्धत रद्द; न्यायालयीन लढ्याला अखेर यश, काय आहे प्रकरण?

राशीन : येथील यमाईदेवी मंदिराच्या विश्वस्त मंडळाच्या विरोधात विक्रम राजेभोसले व सहकाऱ्यांनी दिलेल्या न्यायालयीन लढ्याला अखेर यश मिळाले आहे. यापूर्वी विश्वस्तांची आजीवन असलेली निवड रद्द करीत, दर पाच वर्षांनी ग्रामस्थांची मुलाखतीतून विश्वस्त म्हणून निवड करण्याचा निर्णय सहायक धर्मादाय आयुक्त व्ही. डी. शेंडे यांनी दिला आहे. .त्यामुळे श्री जगदंबा देवी संस्थान ट्रस्टच्या व्यवस्थापन समितीत मोठ्या बदलांना मंजुरी मिळाली आहे. श्री जगदंबा देवी ट्रस्ट (नोंदणी क्रमांक ए-३४५) हे धार्मिक आणि धर्मादाय संस्था म्हणून नोंदणीकृत आहे. पूर्वीच्या समितीत विश्वस्तांची मुदत आजीवन असल्याने ग्रामस्थांना योग्य प्रतिनिधित्व मिळत नसल्याने व विद्यमान विश्वस्त वर्षानुवर्षे पदावर राहत असल्याने आणि रिक्त जागी फक्त नातेवाईक किंवा निकटवर्तीयांचीच निवड होत असल्याने विक्रमसिंह राजेभोसले, राम कानगुडे, प्रवीण आंधळकर, गणेश कदम यांनी महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट ॲक्ट १९५० च्या कलम ५० ए (३) अंतर्गत स्कीम दुरुस्तीसाठी अर्ज दाखल केला होता..विद्यमान विश्वस्तांनी ट्रस्टचे व्यवस्थापन सुरळीत चालू असून, दुरुस्तीची गरज नसल्याचे सांगत या अर्जाला विरोध केला होता. मात्र, न्यायालयाने पुराव्यांच्या आधारावर हे दावे फेटाळले. अपिलकर्त्यांनी न्यायालयात सादर केलेल्या पुराव्यांच्या आधारे विद्यमान विश्वस्त मंडळ ट्रस्टच्या मालमत्तेचे रक्षण करण्यात आणि सोयी-सुविधा पुरविण्यात अपयशी असल्याचे निरीक्षण नोंदवीत न्यायालयाने ट्रस्टच्या विकासासाठी स्कीम दुरुस्ती आवश्यक असल्याचे मान्य केले..सहायक धर्मादाय आयुक्तांनी जगदंबा देवी विश्वस्त मंडळाच्या निवडीबद्दल दिलेला निर्णय हा ठराविक लोकांची मक्तेदारी आणि घराणेशाही मोडीत काढणारा, लोकशाही समृद्ध करणारा निर्णय असून, सर्व जातींतील भाविकांना न्याय देणारा ऐतिहासिक निर्णय आहे. राशीन पंचक्रोशीतील तमाम भाविकांतर्फे या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करीत आहोत.- विक्रम राजेभोसले, याचिकाकर्ते..स्कीममधील प्रमुख बदलविश्वस्त व्यवस्था ः विश्वस्तांची संख्या किमान ९ ते कमाल १९ असेल. यात ग्रामस्थ विश्वस्त ८ ते १७ आणि पुजारी विश्वस्त १ ते २ असतील.निवड प्रक्रिया आणि मुदत: विश्वस्तांची मुदत ५ वर्षांची असेल. सहायक धर्मादाय आयुक्त राशीन परिसरातील लोकांची मुलाखतीद्वारे विश्वस्त म्हणून निवड करतील. पुजारी विश्वस्त कायमस्वरूपी असतील. मात्र रिक्त जागी पुजाऱ्यांतूनच भरती.पारदर्शकता: निवड प्रक्रिया पारदर्शक आणि नियमित करून विश्वस्त मंडळाची सभा एक महिन्यात घेऊन पदाधिकारी निवडले जातील.अपात्रता आणि अधिकार: विश्वस्तांना अपात्र ठरविण्याच्या कारणांमध्ये नैतिक गुन्हे, दिवाळखोरी इ. समाविष्ट. ट्रस्टच्या मालमत्तेचे रक्षण, हिशेब, गुंतवणूक इ. बाबींवर कडक नियम. या बदलांमुळे ट्रस्टच्या व्यवस्थापनात नवीन ऊर्जा येईल आणि प्रत्येक भाविकाला सहभागाची संधी मिळेल, असे न्यायालयाने नमूद केले.