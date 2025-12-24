Success Story: 19 व्या वर्षी साक्षी राहिंज इंडियन एअर फोर्समध्ये; पिंपरणेच्या लेकीची आकाशाला गवसणी, स्वप्न उतरवलं सत्यात!

-राजू नरवडे संगमनेर: जिद्द, चिकाटी आणि अपार कष्ट करण्याची तयारी असेल तर कोणतेही स्वप्न अशक्य नाही, हे पिंपरणे (ता. संगमनेर) येथील साक्षी बाबासाहेब राहिंज हिने आपल्या कर्तृत्वातून सिद्ध करून दाखवले आहे. अवघ्या १९ व्या वर्षी साक्षीची चेन्नई येथे इंडियन एअर फोर्सच्या टेक्निकल विभागात निवड झाली असून, संपूर्ण महाराष्ट्रातून निवड झालेल्या केवळ चार मुलींमध्ये तिचा समावेश आहे. या यशामुळे पिंपरणे गावात आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले..Pune News:'ड्रायव्हर काकांच्या मृत्यूने विद्यार्थी हळहळले'; शाळेतील विद्यार्थ्यांना घरी साेडले अन् काय घडलं?.साक्षी राहींज ही पिंपरणे गावची रहिवासी असून, लहानपणापासूनच देशसेवा करण्याचे आणि इंडियन एअर फोर्समध्ये जाण्याचे स्वप्न तिने उराशी बाळगले होते. त्या स्वप्नाच्या पूर्ततेसाठी तिने सुरुवातीपासूनच अभ्यासावर विशेष लक्ष केंद्रित केले. कठोर परिश्रम, शिस्तबद्ध जीवनशैली आणि सातत्य या बळावर तिने पहिल्याच प्रयत्नात हे घवघवीत यश मिळवले, ही बाब अनेक युवक-युवतींसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे. .साक्षीच्या या ऐतिहासिक यशाचा गौरव करण्यासाठी गावातील महिला व पुरुष बचत गट, च अग्निपंख अभ्यासिका यांच्या संयुक्त विद्यमाने तिचा भव्य नागरी सत्कार सोहळा आयोजित करण्यात आला. यावेळी संपूर्ण गावातून बँड पथकासह जल्लोषपूर्ण मिरवणूक काढण्यात आली. मिरवणुकीत साक्षीच्या स्वागतासाठी नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणात सहभाग घेतला. विशेष म्हणजे महिलांनीही बँड पथकाच्या तालावर ठेका धरत आनंद व्यक्त केला..या सत्कार समारंभास गरुड झेप ॲकॅडमीचे संस्थापक सुरेश सोनवणे, ॲकॅडमीचे सर्व शिक्षकवृंद, विधीतज्ञ ज्योती मालपाणी, खरेदी-विक्री संघाचे अध्यक्ष सीताराम वर्पे यांच्यासह विविध क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते..आनंदाची बातमी! 'पुणे-सोलापूर रेल्वे प्रवास लवकरच १६० किमी वेगाने'; प्रवाशाच्या वेळेची हाेणार बचत...भरारी स्वप्नांना नवे पंख देणारीसाक्षीच्या यशामुळे पिंपरणे गावाचे नाव राज्यस्तरावर उज्ज्वल झाले आहे. मेहनत, आत्मविश्वास आणि ध्येयावर निष्ठा असेल, तर कोणतीही गोष्ट अशक्य नाही. हा संदेश साक्षी राहींज हिने आपल्या यशातून समाजासमोर ठळकपणे मांडला असून, तिची ही भरारी अनेकांच्या स्वप्नांना नवे पंख देणारी ठरत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.