Ramdas Athawale:‘रिपब्लिकन’ला मान्यतेसाठी प्रयत्नशील:मंत्री रामदास आठवले; सपत्नीक घेतले साई समाधीचे दर्शन, शिर्डीचा खासदार व्हायची इच्छा पण..

शिर्डी : शिर्डीचा खासदार व्हायची इच्छा पूर्ण झाली नाही. मात्र तीन वेळा लोकसभेत आणि तीन वेळा राज्यसभेत जाणारा मी एकमेव रिपब्लिकन नेता आहे. तिसऱ्यांदा राज्यसभेवर जाण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा यांच्याबरोबरच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. राष्ट्रीय पक्ष म्हणून रिपब्लिक पक्षाला मान्यता मिळावी, यासाठी मी देशभर फिरणार आहे. देशातील पाचवा राष्ट्रीय पक्ष म्हणून माझा पक्ष ओळखला जावा, हे माझे ध्येय आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांनी केले.

आठवले यांनी आज येथे येऊन साई समाधीचे सपत्नीक दर्शन घेतले. साई मंदिर विभागप्रमुख विष्णुपंत थोरात आणि जनसंपर्क अधिकारी दीपक लोखंडे यांनी त्यांचे स्वागत केले. यावेळी विजय वाकचौरे, पप्पू बनसोडे, धनंजय निकाळे, सुनील साळवे, राजाभाऊ कापसे, भीमा बागूल, सुरेंद्र थोरात, नाना त्रिभुवन आदी उपस्थित होते.

आठवले म्हणाले की, मला माझा पक्ष देशभर वाढवायचा आहे. २८ राज्य आणि ८ केंद्र शासीत प्रदेशांत माझ्या पक्षाचे अस्तित्व आहे. नागालॅण्डमध्ये आमचे दोन आमदार आहेत. भाजपने मला त्यांच्या कोट्यातून आजवर राज्यसभेत पाठविले. यावेळी तर मी त्यांच्या सहकार्याने आरपीआयचा खासदार म्हणून बिनविरोध राज्यसभेवर जाणार आहे. दलित पॅंथरच्या माध्यमातून मी दलितांवरील अत्याचाराला वाचा फोडली.

त्याचबरोबर भारतरत्न डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या शिकवणुकीप्रमाणे सर्वांना सोबत घेऊन जाण्याची भूमिका घेतली. भाजप सर्व जाती-जमातींना प्राधान्य देणारा पक्ष आहे. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद आणि विद्यमान राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हे त्याचे उदाहरण आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे 'सबका साथ, सबका विकास' हे धोरण आहे. विविध देशांशी त्यांचे चांगले संबंध आहेत.