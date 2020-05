उडाली घाबरगुंडी...संगमनेरच्या बाधिताच्या संपर्कातील लोकांची शासकीय बैठकीला हजेरी

संगमनेर ः संगमनेर तालुक्यातील धांदरफळ येथील 68 वर्षीय वृध्दाला कोरोनाची लागण कोणत्या कारणाने झाली याचा निश्चित शोध अद्यापि लागला नाही. मात्र, त्या रुग्णाच्या मृत्यूनंतर संपर्कातील आठ जणांना कोरोनाची बाधा झाल्याचे निष्पन्न झाले होते.

त्या पैकी धांदरफळ येथील एक व्यक्ती तालुक्यातील निमोण व करुले या दोन गावांमधील व्यक्तींसह नगर येथे शासकीय बैठकीसाठी गेला होता. धार्मिक सणाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा पोलिस मुख्यालयाच्या वतीने 21 एप्रिल रोजी सकाळी साडेअकरा वाजता ही बैठक पोलिस मुख्यालयाच्या ए. पी. लॉनवर घेण्यात आली होती. हेही वाचा - मुख्यमंत्री ठाकरे यांची नगरमध्ये गुंतवणूक संगमनेर ते नगर व पुन्हा परतीच्या प्रवासात हे तिघेही खासगी वाहनात बरोबरच होते. धांदरफळ येथील कोरोनाबाधित वृध्दाच्या गुरुवार ( ता. 7 ) रोजी झालेल्या मृत्यूनंतर त्याचा अहवाल पॉझिटीव्ह आल्याने, प्रशासनाने त्या व्यक्तीच्या संपर्कातील 17 जणांना त्याच दिवशी रात्री उशिरा तपासणीसाठी जिल्हा रुग्णालयात पाठवले होते. त्यातील 35 वर्ष वयाच्या युवकाचा 10 मे रोजी आलेला अहवाल पॉझिटीव्ह आला आहे. या घटनेबाबत अधिक माहिती घेताना, नगरच्या बैठकीची माहिती प्रकाशात आल्याने संगमनेर तालुका पोलिसांनी उपविभागीय अधिकारी यांना संगमनेर तालुका पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतून या बैठकीसाठी एकूण तीन जण गेल्याची माहिती देत, उर्वरित दोघांचीही कोरोनाबाबात वैद्यकिय तपासणी करण्याची विनंती केली होती. त्याप्रमाणे आज करुले व निमोण येथील दोघा जणांना आजच नगर येथे पाठवण्यात येणार असल्याची माहिती तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. सुरेश घोलप यांनी दिली.



