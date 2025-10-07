अहिल्यानगर

Banjara Community:'अहिल्यानगरमध्ये बंजारा समाजाचा महामोर्चा'; हैदराबादसह सी. पी. वेरार गॅझेटियर लागू करा, आयोगांची एकमताने शिफारस

Massive Banjara Community March : लमाण बंजारा समाज हा आदिवासी अनुसूचित जमातीचे असलेले सर्व निकष पूर्ण करत आहे. समाज आर्थिक, शैक्षणिक व सामाजिकदृष्ट्या मागास असल्याने आदिवासी अनुसूचित जमातीचे (एसटी) आरक्षण लागू करावे.
Massive participation in Ahilyanagar as Banjara community rallies for Gazetteer implementation and social justice.

Massive participation in Ahilyanagar as Banjara community rallies for Gazetteer implementation and social justice.

सकाळ वृत्तसेवा
अहिल्यानगर: हैदराबाद गॅझेटियर व सी. पी. वेरार गॅझेटिअरमध्ये बंजारा समाज हा आदिवासी अनुसूचित जमातीमध्ये समाविष्ट असल्याचा स्पष्ट उल्लेख आहे. लमाण बंजारा समाज हा आदिवासी अनुसूचित जमातीचे असलेले सर्व निकष पूर्ण करत आहे. समाज आर्थिक, शैक्षणिक व सामाजिकदृष्ट्या मागास असल्याने आदिवासी अनुसूचित जमातीचे (एसटी) आरक्षण लागू करावे, या मागणीसाठी सकल गोर बंजारा समाजाच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर महामोर्चा आयोजित केला होता.

