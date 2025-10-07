Banjara Community:'अहिल्यानगरमध्ये बंजारा समाजाचा महामोर्चा'; हैदराबादसह सी. पी. वेरार गॅझेटियर लागू करा, आयोगांची एकमताने शिफारस

अहिल्यानगर: हैदराबाद गॅझेटियर व सी. पी. वेरार गॅझेटिअरमध्ये बंजारा समाज हा आदिवासी अनुसूचित जमातीमध्ये समाविष्ट असल्याचा स्पष्ट उल्लेख आहे. लमाण बंजारा समाज हा आदिवासी अनुसूचित जमातीचे असलेले सर्व निकष पूर्ण करत आहे. समाज आर्थिक, शैक्षणिक व सामाजिकदृष्ट्या मागास असल्याने आदिवासी अनुसूचित जमातीचे (एसटी) आरक्षण लागू करावे, या मागणीसाठी सकल गोर बंजारा समाजाच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर महामोर्चा आयोजित केला होता..Leopard Attack:'पिंपळवंडी येथे बिबट्याचा दिवसा थरार'; घराच्या दरवाजाला दिल्या धडका; घरासमोर बांधलेल्या मेंढीला केले ठार.शहरातील क्लेरा ब्रूस विद्यालयाच्या मैदानावर सकाळपासूनच बंजारा समाजातील स्त्री-पुरुष मोर्चामध्ये सहभागी होण्यासाठी मोठ्या संख्येने येत होते. सकाळी ११ वाजता मोर्चाला प्रारंभ करण्यात आला. प्रभाकर पवार, मोहन जाधव, रामभाऊ राठोड, रमेश चव्हाण, विनय राठोड यांच्या नेतृत्वाखाली शहरातील प्रमुख मार्गांवरून मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आला. मोर्चाचे या ठिकाणी सभेत रूपांतर झाले. समाजाच्या विकासासाठी अनुसूचित जमातीचे (एसटी) आरक्षण द्यावे, अन्यथा, तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा आंदोलकांनी दिला..त्यानंतर निवासी उपजिल्हाधिकारी दादासाहेब गिते यांना निवेदन देण्यात आले. निवदेनात म्हटले आहे की, लमाण बंजारा समाजास लोकसंख्येच्या प्रमाणात राजकीय प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही.आजही बहुतांश लमाण बंजारा समाज हा ऊस तोडणी, मजुरीचे तसेच भटकंती करून आपला उदरनिर्वाह करण्याचे काम करत आहे. बंजारा समाजाचा नोकरीमध्ये अनुशेष शिल्लक आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कायदामंत्री असताना २८ फेब्रुवारी १९५२ मध्ये खासदार जयपालसिंग बिहार व संविधान मसुदा समिती सदस्य यांनी लमाण-बंजारा जमातीस एससी किंवा एसटी प्रवर्गात सामावून घेण्याची मागणी केली होती..राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांच्या कार्यकाळात २६ फेब्रुवारी व ३० मे १९६८ रोजी व त्याच प्रमाणे मागील काळात १९७८ व २० मार्च १९७९ अशा ३ वेळा केंद्राकडे शिफारस करण्यात आली. संसदेत त्याबाबतचे विधेयक मांडण्यात आले. त्या विधेयकानुसार केंद्र शासनाकडून त्यावेळी कर्नाटक, आंध्रप्रदेश व इतर राज्यांत एससी, तर काही ठिकाणी एसटी, असे एकूण १४ राज्यांत संविधानिक आरक्षण देण्यात आले. इतर ठिकाणी ओबीसी व तत्सम प्रवर्गात आरक्षण दिले गेले. .आजपर्यंत स्थापन झालेल्या सर्व आयोगांनी स्पष्टपणे हे लमाण-बंजारा समाज आदिवासी असल्याचे मान्य केले आहे. बंजारा समाजाचे धर्मगुरू डॉ. रामराव महाराज यांनी सुद्धा या मागासलेल्या समाजाला अनुसूचित जमातीमध्ये समाविष्ट करुन घेण्यात यावे, यासाठी अनेक आंदोलने केली. राज्य व केंद्र सरकारकडे त्यासाठी पाठपुरावा केला होता. त्यामुळे आदिवासी समाजाच्या टक्केवारीस हात ना लावता स्वतंत्र आदिवासी (ब) यादी तयार करावी. लमाण-बंजारा समाज ही आदिम जमात आहे आणि त्यांचा समावेश अनुसूचित जमातीतच झाला पाहिजे, अशी राज्य सरकारने शिफारस केंद्र सरकारकडे करावी, अशी मागणी करण्यात आली..UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .आयोगांची एकमताने शिफारसबंजारा समाजाच्या अभ्यासासाठी नेमलेल्या समित्या मुंशी कमिशन रिपोर्ट १९२४, ऑल इंडिया जेल कमिशन रिपोर्ट, डॉ. बी. के. अंतरोळीकर कमिशन रिपोर्ट १९५०, देशमुख कमिशन रिपोर्ट, थाडे कमिशन रिपोर्ट आणि न्यायमूर्ती बापट आयोग य सर्व आयोगांनी एकमुखाने अशी शिफारस केलेली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.