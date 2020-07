सावधान! नगरमधील या भागांच्या कन्टेन्मेंट झोनची वाढली मुदत 

नगर : शहरात मोठ्या प्रमाणात कोरोना बाधित रुग्ण आढळून येत आहेत. नगर जिल्ह्यात काल (मंगळवारी) एकाच दिवसात 49 कोरोना बाधित रुग्ण आढळून आले. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाच्या चिंता वाढत आहेत. नगर शहरातील कन्टेन्मेंट झोनमधील रुग्ण सापडण्याचे प्रमाण थांबलेले नाही. त्यामुळे ज्या भागातील कन्टेन्मेंट झोनची मुदत काल (मंगळवारी) मध्यरात्री संपत होती अशा कन्टेमेंट झोनची मुदत सात दिवसांनी वाढविण्याचा निर्णय महापालिकेचे आयुक्‍त श्रीकांत मायकलवार यांनी घेतला आहे. हेही वाचा - चापडगाव शिवारात लूट, दोघांना अटक शहरातील सिद्धार्थनगर व तोफखाना भागातील कन्टेन्मेंट झोनची मुदत काल (मंगळवारी) संपत होती. मात्र काल रात्री सिद्धार्थनगर भागाजवळील गवळीवाडा येथे 12 कोरोना बाधित सापडून आले. त्यामुळे सिद्धार्थनगर व तोफखाना कन्टेन्मेंट झोनची मुदत सात दिवसांनी वाढविण्याचा निर्णय आज सकाळी घेण्यात आला. सिद्धार्थनगर व तोफखाना कन्टेमेंट झोनमध्ये अजूनही कोरोना बाधित रुग्ण सापडत आहेत. दिल्ली गेट व नालेगाव कन्टेन्मेंट झोनचीही मुदत संपत आलेली आहे. त्यामुळे या भागातील कन्टेमेंट झोनचीही मुदत वाढते की काय याबाबत सध्या महापालिकेत चर्चा रंगली आहे. कोरोनाने वृद्धेचा मृत्यू

शहरातील सावेडी उपनगरात आलेल्या नित्यसेवा सोसायटीमधील एका वृद्ध महिलेचा काल रात्री कोरोनाने मृत्यू झाल्याची बाब उघड झाली. त्यामुळे नित्यसेवा व निर्मलनगर भागात चिंतेचे वातावरण आहे. नित्यसेवा भागातील कोरोनाने मृत्यू झालेल्या महिलेच्या संपर्कातील 11 व्यक्‍तींचे स्वॅप घेण्यासाठी जिल्हा रुग्णालयात नेण्यात आले आहे.

