राहुरी कृषी विद्यापीठ कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन मागे

राहुरी विद्यापीठ : महात्मा फुले कृषी विद्यापीठासह राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठातील कर्मचाऱ्यांनी 27 ऑक्‍टोबरपासून सुरू केलेले आंदोलन आज मागे घेण्यात आले. मुंबई येथे कृषिमंत्री दादा भुसे यांच्या दालनात खासदार विनायक राऊत, राजन विचारे, आमदार योगेश कदम, नितीन देशमुख, विजयराज शिंदे यांच्या उपस्थितीत कृषि सचिव एकनाथ डौले यांच्या उपस्थितीत आज बैठक झाली. त्यात सातवा वेतन आयोग पुर्वलक्षी प्रभावाने राज्यातील कृषी विद्यापीठांना लवकर लागू करण्याचे, तसेच 10,20,30प्रमाणे आश्‍वासित प्रगती योजनेबाबत दिवाळीनंतर बैठक घेण्याचे आश्‍वासन मंत्री भुसे यांनी दिले. त्यानंतर कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन मागे घेतल्याची माहिती समन्वय संघाचे अध्यक्ष डॉ. चिंतामणी देवकर यांनी दिली. डॉ. देवकर यांच्यासह डॉ. विठ्ठल नाईक (दापोली), डॉ. संजय कोकाटे (अकोला), डॉ. दिलीप मोरे (परभणी) बैठकीस उपस्थित होते. विद्यापीठाच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना विश्‍वासात घेऊन आंदोलनाची वाटचाल, तसेच शासनाने दिलेल्या आश्‍वासनाबाबत माहिती देऊन विद्यापीठास आंदोलन मागे घेत असल्याचे पत्र देणार असल्याचे डॉ. देवकर म्हणाले. आंदोलनासाठी उपाध्यक्ष डॉ. उत्तम कदम, कार्याध्यक्ष डॉ. महाविरसिंग चौहान, डॉ. सचिन सदाफळ, मच्छिंद्र बेल्हेकर, मच्छिंद्र बाचकर, डॉ. संजय कोळसे, डॉ. कैलास कांबळे, गणेश मेहेत्रे, जनार्दन आव्हाड, संजय ठाणगे यांनी प्रयत्न केले. कुलसचिवांचे कौतुक

समन्वय संघाने आतापर्यंत दिलेल्या सर्व निवेदनांसह विद्यापीठाच्या कुलसचिव मोहन वाघ यांनी शासनास दैनंदिन पत्रव्यवहार करून सरकार व विद्यापीठ कर्मचाऱ्यांशीमध्ये योग्य समन्वय ठेवला. त्यामुळे त्यांच्या कार्यप्रणालीचे कर्मचाऱ्यांनी कौतुक केले. आंदोलक रोज मोर्चा घेऊन विद्यापीठाच्या प्रशासकीय कार्यालयावर येत. कुलसचिव त्यांना नेहमी सामोरे जात. कर्मचाऱ्यांच्या समस्या शासनाकडे मांडत होते.

संपादन - अशोक निंबाळकर

Web Title: Behind the agitation of Rahuri Agricultural University employees