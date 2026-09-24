Bhandardara Tourism: भंडारदरा धरणाच्या शताब्दी वर्षातच मोठी घडामोड; मोक्याच्या जागा ४९ वर्षांसाठी भाडेतत्त्वावर, कृष्णावंती विश्रामगृहाचाही समावेश

अकोले: भंडारदरा धरणाच्या शताब्दी वर्षातच धरण परिसराचे सुशोभीकरण आणि पर्यटन विकासाची अपेक्षा असतानाच जलसंपदा विभागाने धरणालगतच्या मोक्याच्या जागा खासगी संस्थांना ४९ वर्षांच्या कराराने देण्याचा घाट घातला आहे. भंडारदरा येथील कृष्णावंती विश्रामगृहासह मोकळ्या जागा आणि शेंडी परिसरातील जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारीतील अतिरिक्त जमिनी सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर देण्यासाठी ई-निविदा मागविण्यात आल्याने या निर्णयाची चर्चा सुरू झाली आहे..Police Officer Death: अचानक प्रकृती बिघडली अन् रक्ताची उलटी झाली; २५ वर्षीय महिला पोलिसाची मृत्यूशी झुंज अपयशी.भंडारदरा धरणाला १० डिसेंबर २०२६ रोजी १०० वर्षे पूर्ण होत आहेत. या ऐतिहासिक शताब्दी वर्षानिमित्त धरण परिसरात मोठ्या प्रमाणावर सुशोभीकरण, पर्यटन सुविधा आणि पर्यावरणपूरक विकासकामे होतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली शताब्दी महोत्सवासाठी समितीही स्थापन करण्यात आली आहे. मात्र, त्याच काळात जलसंपदा विभागाने धरण परिसरातील मोक्याच्या जागा दीर्घ मुदतीच्या कराराने खासगी व्यवस्थापनाकडे देण्याची प्रक्रिया सुरू केल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे..अहिल्यानगर पाटबंधारे विभाग (मुख्यालय लोणी) यांच्या कार्यकारी अभियंत्यांकडून भंडारदरा व शेंडी गावातील धरण क्षेत्रालगतच्या जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारीतील अतिरिक्त जमिनी, विश्रामगृह व मोकळ्या जागांचा वापर करण्यासाठी ई-निविदा मागविण्यात आली आहे. हॉटेल, रेस्टॉरंट, तंबू निवास (टेंट), अभ्यागत केंद्र आदी पर्यटनविषयक सुविधा चालविणे व व्यवस्थापनासाठी या जागा ४९ वर्षांसाठी देण्याची प्रक्रिया प्रस्तावित आहे..भंडारदरा परिसर हा कळसूबाई, घाटघर, रतनवाडी, हरिश्चंद्रगड आदी पर्यटनस्थळांचा प्रवेशद्वार मानला जातो. धरण, जलाशय, डोंगररांगा आणि जैवविविधतेमुळे या परिसराचे पर्यटनाच्या दृष्टीने मोठे महत्त्व आहे. त्यामुळे शासकीय मालकीच्या मोक्याच्या जागा तब्बल ४९ वर्षांसाठी खासगी व्यवस्थापनाकडे देण्याऐवजी स्थानिक नागरिक, पर्यटन व्यावसायिक आणि ग्रामस्थांना विश्वासात घेऊन विकास आराखडा तयार करावा, अशी मागणी होण्याची शक्यता आहे.शताब्दी वर्षात भंडारदरा धरणाचा ऐतिहासिक वारसा आणि परिसराचे सार्वजनिक स्वरूप जपले जाणार की मोक्याच्या जागांचे दीर्घकालीन खासगीकरण होणार, याकडे आता अकोले तालुक्याचे लक्ष लागले आहे..भंडारदरा धरणाच्या शताब्दी वर्षात धरण परिसरातील मोक्याच्या जागा व कृष्णावंती विश्रामगृह ४९ वर्षांच्या भाडेतत्त्वावर देण्यासाठी जलसंपदा विभागाने ई-निविदा प्रक्रिया सुरू केली आहे. या जागांचे खासगीकरण करण्याचा निर्णय नसून, जागांचा योग्य वापर, त्यातून विभागाला महसूल मिळविणे आणि जागांचे संरक्षण व देखभाल सुनिश्चित करणे, या उद्देशाने धोरणात्मक निर्णय घेऊन निविदा काढण्यात आल्या आहेत.- स्वप्नील काळे, कार्यकारी अभियंता, जलसंपदा विभाग.Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...कृष्णावंती गेस्ट हाऊस ४९ वर्षांच्या भाडेतत्त्वावर देण्यासाठी ई-निविदा काढण्यात आल्या आहेत. या जागांच्या बदल्यात जलसंपदा विभागाला महसूल मिळणार आहे. तसेच जागेचे संरक्षण व देखभालही त्या माध्यमातून होणार आहे. त्यामुळे विभागाने धोरणात्मक निर्णय घेऊन या निविदा काढल्या आहेत.- सागर ढोकणे, शाखा अभियंता, जलसंपदा विभाग, भंडारदरा, अकोले .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.