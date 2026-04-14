Shirdi Solar project: शिर्डीमध्ये भारत पेट्रोलियम उभारणार सौरप्रकल्प: साईसंस्थानशी करार, ‘सीएसआर’मधून चार कोटींचा निधी!

शिर्डी: सौर ऊर्जा प्रणाली उभारणीसाठी भारत पेट्रोलियम कंपनी सीएसआर फंडातून चार कोटी रुपये देणार आहे. त्यासाठी आज करार करण्यात आला. साईसंस्थान या पैशातून १.२ मेगावॅटचा सौर प्रकल्प उभारणार आहे. .यावेळी साईसंस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्षनाथ गाडीलकर, खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे व कंपनीचे अधिकारी उपस्थित होते. साईसंस्थानने दिलेल्या माहितीनुसार संस्थानच्या विविध इमारतींच्या छतांवर १७०९.९२ केडब्युपी क्षमतेचा ग्रीड-कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पीव्ही प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) कडून सीएसआर निधीतून सुमारे चार कोटी ४५ लाख रुपयांची मदत मिळणार आहे. उर्वरित खर्च संस्थान उचलणार आहे..करार प्रसंगी खासदार भाऊसाहेब वाघचौरे, संस्थानचे मुख्य कार्यंकारी अधिकारी गोरक्षनाथ गाडीलकर, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी भीमराज दराडे, कार्यकारी अभियंता भिकन दाभाडे, मुख्य लेखाधिकारी मंगला वराडे, प्रशासकीय अधिकारी संदीपकुमार भोसले, अभियंता किशोर गवळी उपस्थित होते..कंपनीतर्फे जीएम व सीईओ बिना मनसुख, देवेंद्र जोशी, राजेश तिखे, संजय यादव, मुकेश मुनेश्वर, एन. मेघनाथन, अभिजित चव्हाण, महेश एम., राजकुमार मिश्रा, मनोज जाधव व हर्षा बिडावटका आदी अधिकारी उपस्थित होते..साईसंस्थानमध्ये महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनीच्या सीएसआर निधीतून १.२ मेगावॅट क्षमतेचा सौर प्रकल्प लवकरच कार्यान्वित होईल. त्यातून दरवर्षी १८ लाख युनिट वीज निर्मिती होऊन अंदाजे दोन कोटी आठ लाख रुपयांची वीजबिल बचत अपेक्षित आहे..भारत पेट्रोलियम कंपनीच्या मदतीने उभारण्यात येणाऱ्या १.७ मेगावॅट सौर प्रकल्पातून दरवर्षी २६ लाख युनिट वीज निर्मिती होईल. त्यामुळे दोन कोटी ५६ लाख रुपयांची वीजबिल बचत होईल. याशिवाय ओएनजीसीकडून १.९ मेगावॅट क्षमतेचा ग्राउंड माउंट सोलर प्रकल्प उभारण्याचा प्रस्तावही प्रक्रियेत आहे.- गोरक्षनाथ गाडीलकर, सीईओ, साईसंस्थान.