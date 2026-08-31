Maharashtra Nomadic Tribes: तारेचे कुंपण तुटले, पण विकासाची दारे उघडली नाहीत; भटके विमुक्तांच्या ८० वर्षांच्या संघर्षाची कहाणी

अहिल्यानगर: दरवर्षी ३१ आॅगस्ट हा दिवस भटके विमुक्त दिन म्हणून साजरा केला जातो. मात्र, देशाला स्वातंत्र्य मिळून ८० वर्षे उलटली, तरीही हा समाज अजूनही विकासाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर आहे. राज्यातील लाखो भटके विमुक्त बांधव हे शासन व प्रशासनाच्या उदासीन धोरणांमुळे विविध योजनांपासून वंचित आहेत. आधुनिकीकरणामुळे त्यांचे पारंपरिक व्यवसाय बंद पडले आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर रोजगार शोधण्यासाठी भटकंती करण्याची वेळ आली आहे..Teacher Success Story: जिद्दीला सलाम! ज्या शाळेत विद्यार्थी म्हणून घडले, त्याच शाळेत आता शिक्षक म्हणून रुजू; कुलदीप बोडकेंची प्रेरणादायी भरारी.तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी ३१ ऑगस्ट १९५२ रोजी सोलापूर येथील भटके विमुक्त बंदिस्त असलेले तारेचे कुंपण तोडून त्यांना मुक्त केले, त्या दिवशी भटके विमुक्त स्वतंत्र झाले. भटके विमुक्त प्रवर्गात ४२ जाती आणि १९८ पोटजातींचा समावेश आहे. मात्र, स्वातंत्र्यानंतर ८० वर्षांत शासनाच्या योजनांपासून अनेक जण वंचित आहेत..भटक्या विमुक्तांसाठी अत्यंत तुटपुंजी आर्थिक नियोजन केले जाते. त्याची रक्कमही अनेकदा वेळेवर मिळत नाही. त्याचप्रमाणे त्यांच्यासाठी विविध योजना जाहीर झाल्या. मात्र, त्याची अंमलबजावणी फक्त कागदावरच राहिली..कैकाडी समाजाचा डालगी, टोपली, झाप, कणगी बनविण्याचा पारंपरिक व्यवसाय. मात्र, प्लास्टिक, पत्र्याच्या धान्य साठविण्याच्या कोठ्या, तसेच लोखंडी घमेल्यांमुळे त्यांचा पारंपरिक व्यवसाय नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे. पाटे, वरवंटे, खलबत्ते, जाते बनविणाऱ्या वडार समाजाचा पारंपरिक व्यवसाय मिक्सर सारख्या आधुनिक यंत्रांमुळे अडचणीत आला..मूर्ती तयार करण्याचे कौशल्य असलेल्या या समाजात हे काम करणारे बांधव अत्यल्प प्रमाणात उरले आहेत. त्यामुळे कौशल्ये असलेला हा समाज मजुरी करून उदरनिर्वाह करतो. डोंबारी बांधव कसरतीचे खेळ करायचे. बांबू उडी, लांब उडी, जाळातून उडी मारणे, छातीवर दगड फोडणे असे खेळ करणाऱ्या गोपाळ समाजाच्या व्यवसायाला टीव्ही, मोबाइलमधील मनोरंजनाच्या साधनांमुळे फटका बसला. वन्यजीव संरक्षक कायद्यामुळे सापाचा खेळ करणारे गारुडी, माकडाचा खेळ करणारे मदारी, अस्वलाचे खेळ करणारे दर्वेश यांना कायद्यामुळे प्राणी पाळण्यास बंदी आल्याने त्यांचे व्यवसाय अडचणीत आले. वैदू समाजाला वन विभागाच्या कायद्यामुळे जंगलातील वनस्पती औषधे गोळा करायला निर्बंध आले आहेत. त्यामुळे पारंपरिक व्यवसाय नामशेष झाल्याने आणि शासनाच्या योजना कागदावरच राहिल्याने हा समाज आजही मुख्य प्रवाहाच्या बाहेरच असल्याचे चित्र आहे..Pune Nagar Highway: पुणे-अहिल्यानगर महामार्गावरील सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर; शिरूरमध्ये प्रतिकात्मक तिरडी मांडून प्रशासनाचा निषेध.कागदपत्रे नसल्याने योजनांचा लाभ नाहीयशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेची घोषणा १९९५ साली झाली. राज्यातील ३५ पैकी एखादा जिल्हा वगळता अद्यापपर्यंत या योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ मिळालेला लाभार्थी शोधणे अवघडच. अहिल्यानगर जिल्ह्यात २०१८ पासून या योजनेद्वारे मदारी बांधवांसाठी २० घरकुलांचे काम सुरू आहे. आठ वर्षे उलटल्यानंतर हे काम आता अंतिम टप्प्यात आले आहे. ज्येष्ठ कलावंत मानधन योजनेद्वारे दरमहा पाच हजार रुपये अनुदान शासन देते. मात्र जाचक अटी, शिक्षणाच्या अभावामुळे आॅनलाईन अर्ज भरण्याच्या अडचणी तसेच पालावर राहणाऱ्या समाजाकडे १५ कागदपत्रांची जुळवाजुळव करणे शक्य नसल्यामुळे अनेक बांधव या योजनेपासून वंचित आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.