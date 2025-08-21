Ahilyanagar Rain Update: 'भीमापट्टा पूरसदृश, आर्वीचा संपर्क तुटला'; नदीतून विसर्ग वाढण्याची शक्यता

श्रीगोंदे: पुणे जिल्ह्यात झालेल्या जोरदार पावसामुळे भीमा व घोड नद्यांच्या पाणीपातळीत मोठी वाढ झाली आहे. जिल्हा प्रशासनाने नदी काठावरील गावांना सतर्कतेचा इशारा दिला आहे. सायंकाळी सहा वाजता भीमा नदीचा दौंड पूल येथील विसर्ग १ लाख क्यूसेकच्या पुढे गेला होता. दरम्यान, भीमा नदीच्या पाणीपातळीत मोठी वाढ झाल्याने तालुक्यातील आर्वी बेटाचा संपर्क तुटला आहे. .MLA Amol Mitkari: राष्ट्रवादी काँग्रेस स्वबळावर लढणार:आमदार अमोल मिटकरी; 'स्थानिक संस्थांच्या निवडणुकीबाबत माेठ विधान'.दोन-तीन दिवसांत पुणे जिल्ह्यात जोरदार पाऊस झाला आहे. त्यामुळे काही धरणे ओव्हरफ्लो झाली आहेत. ओढ्या-नाल्यांचे पाणी वाहिल्याने नद्यांच्या पाणीपातळीत मोठी वाढ झाली आहे. बुधवारी (ता.२०) सकाळी आठ वाजता भीमा नदीचा दौंडपूल येथील विसर्ग सुमारे ४३ हजार क्यूसेक होता. तो सायंकाळी सहा वाजेपर्यंत १ लाख २ हजार ९६९ क्यूसेकपर्यंत वाढला होता. विसर्ग आणखी वाढण्याची शक्यता आहे..भीमा नदीच्या पाणीपातळीत वाढ झाल्याने आर्वी बंधारा पाण्याखाली गेला असून, बेटाला पाण्याचा वेढा पडला आहे. आपत्कालीन परिस्थितीसाठी तिथे स्पीडबोट व रुग्णवाहिकेची सोय करण्यात आली आहे..Ahilyanagar News: 'बेलापूरच्या ग्रामसभेत घरकुलावरून रणकंदन'; माईक ओढाओढी, आरडाओरड्याने तणाव, पोलिस कुमक तातडीने दाखल.बुधवारी दुपारी प्रांताधिकारी श्रीकुमार चिंचकर व तहसीलदार सचिन डोंगरे यांनी आर्वी बेट परिसराला भेट देऊन परिस्थितीची पाहणी केली. त्याचबरोबर घोड धरणातून घोड नदीत सायंकाळी सुमारे २० हजार क्यूसेकने विसर्ग सुरू होता. डिंभे व वडज धरणातून विसर्ग वाढत आहे. रात्री आवश्यकता भासल्यास विसर्ग २५ हजार क्यूसेकपर्यंत वाढवला जाण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.