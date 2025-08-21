अहिल्यानगर

Ahilyanagar Rain Update: 'भीमापट्टा पूरसदृश, आर्वीचा संपर्क तुटला'; नदीतून विसर्ग वाढण्याची शक्यता

Bhima Region Flood-Like Situation: बुधवारी दुपारी प्रांताधिकारी श्रीकुमार चिंचकर व तहसीलदार सचिन डोंगरे यांनी आर्वी बेट परिसराला भेट देऊन परिस्थितीची पाहणी केली. त्याचबरोबर घोड धरणातून घोड नदीत सायंकाळी सुमारे २० हजार क्यूसेकने विसर्ग सुरू होता. डिंभे व वडज धरणातून विसर्ग वाढत आहे.
Flood-like situation in Bhimapatta; Arvi cut off as Bhima river water level rises.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

श्रीगोंदे: पुणे जिल्ह्यात झालेल्या जोरदार पावसामुळे भीमा व घोड नद्यांच्या पाणीपातळीत मोठी वाढ झाली आहे. जिल्हा प्रशासनाने नदी काठावरील गावांना सतर्कतेचा इशारा दिला आहे. सायंकाळी सहा वाजता भीमा नदीचा दौंड पूल येथील विसर्ग १ लाख क्यूसेकच्या पुढे गेला होता. दरम्यान, भीमा नदीच्या पाणीपातळीत मोठी वाढ झाल्याने तालुक्यातील आर्वी बेटाचा संपर्क तुटला आहे.

Ahmednagar
rain
district
Water Conservation
flood hit villages
Bhima

