Nilesh Lanke: भिंगार छावणीतील प्रश्नांवर खासदार लंके आक्रमक; किल्ला, तलाव, रुग्णालय अन् शिक्षक भरतीसाठी दिली कामाची डेडलाइन

अहिल्यानगर : भिंगार छावणी परिषदेच्या हद्दीतील बांधकाम मंजुरीची प्रकरणे, भुईकोट किल्ला सुशोभीकरण, कापूरवाडी तलावाची सफाई, रुग्णालय, शिक्षकांच्या रिक्त जागा तातडीने भरणे यासाठी कालबद्ध कार्यवाही करण्याचे निर्देश खासदार नीलेश लंके यांनी दिले. .Teacher Success Story: जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ..; बाबांचे स्वप्न लेकीने उचलले खांद्यावर; ज्योती शेलाराची शिक्षणप्रवासाची प्रेरणादायी कहाणी.भिंगार छावणी परिषद हद्दीतील नागरिकांच्या विविध मूलभूत प्रश्नांवर आयोजित केलेल्या बैठकीस छावणी परिषदेच्या मुख्याधिकारी प्रिया पुरोहित, ब्रिगेडियर सुनीलकुमार, तसेच छावणी परिषदेच्या विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. ॲड. साहेबराव चौधरी, श्यामराव वागस्कर, सादिक सय्यद, विकास चव्हाण, प्रदीप जाधव यांच्यासह अनेक नागरिक उपस्थित होते. .खासदार लंके यांनी भुईकोट किल्ल्याच्या पर्यटन विकासासाठी झालेल्या सामंजस्य कराराच्या पार्श्वभूमीवर प्रलंबित प्रशासकीय बाबी तातडीने मार्गी लावण्याची सूचना केली. विकास आराखड्याची अंमलबजावणी सुरू करण्यासाठी संबंधित विभागांनी समन्वयाने कार्यवाही करावी, तसेच ऐतिहासिक भुईकोट किल्ल्याचा विकास अहिल्यानगरच्या पर्यटन आणि सांस्कृतिक विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असल्याचे स्पष्ट केले.छावणी परिसरातील रस्ते आणि पादचारी सुरक्षेचाही बैठकीत विशेष आढावा घेण्यात आला. सीआरआरआयमार्फत सेफ्टी ऑडिट करण्याच्या प्रस्तावावर चर्चा झाली. फुटपाथ, झेब्रा क्रॉसिंग, वाहतूक चिन्हे, पथदिवे, स्पीड ब्रेकर आणि अन्य सुरक्षाविषयक उपाययोजनांचा तांत्रिक अभ्यास करून आवश्यक त्या उपाययोजना प्रत्यक्षात आणण्याच्या सूचना देण्यात आल्या..कापूरवाडी तलाव संरक्षण विभागाच्या हद्दीत असून तलाव परिसरात वाढलेली झाडे-झुडपे, जलपर्णी आणि गाळामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीचीही दखल घेण्यात आली. तलावाची स्वच्छता, गाळ काढणे, खोलीकरण, तसेच परिसराचे संवर्धन करण्याची कामे तातडीने हाती घेण्याची सूचना केली. संरक्षण विभागाच्या हद्दीतील इंदिरानगर परिसरातील नागरिकांना वीज आणि अन्य मूलभूत सुविधांच्या समस्या सोडविण्यासाठी स्वतंत्र दौरा आयोजित करण्याचे ठरले. एसटी महामंडळाशी समन्वय साधून भिंगार बसस्थानक परिसराची स्वच्छता करावी आणि बसस्थानक पुन्हा वापरात आणण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करावी, असे निर्देश देण्यात आले. .छावणी परिषद रुग्णालयातील औषधांचा नियमित पुरवठा, आवश्यक मनुष्यबळ आणि उपलब्ध आरोग्य सुविधा यांचा आढावा घेऊन रुग्णालयाची सेवा अधिक सक्षम करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या. छावणी परिषद शाळांमधील शिक्षकांची रिक्त पदे तातडीने भरण्याचा मुद्दाही बैठकीत मांडण्यात आला. छावणी परिषद ही स्वायत्त संस्था असल्याने येथे पवित्र पोर्टलमार्फत शिक्षक भरतीची प्रक्रिया लागू नसल्याची माहिती देण्यात आली..Teacher Success Story: पतीचे पाठबळ, जिद्द अन् मेहनत; सारिका एकळ यांची शिक्षकपदी दमदार भरारी, जिद्द अखेर फळाला...नागरिकांच्या तक्रारींचे निराकरण जलदगतीने व्हावे, यासाठी छावणी परिषदेत एक खिडकी योजना राबविण्याची सूचना करण्यात आली. प्राप्त तक्रारींचा दररोज आढावा घेऊन त्यावर झालेल्या कार्यवाहीची नोंद ठेवावी, असेही निर्देश देण्यात आले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.