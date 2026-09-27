अहिल्यानगर

Nilesh Lanke: भिंगार छावणीतील प्रश्नांवर खासदार लंके आक्रमक; किल्ला, तलाव, रुग्णालय अन् शिक्षक भरतीसाठी दिली कामाची डेडलाइन

Nilesh Lanke Reviews Key Issues in Bhingar Cantonment: भिंगार छावणीतील किल्ला, तलाव, रुग्णालय व रस्त्यांसह शिक्षक भरतीच्या प्रलंबित कामांना खासदार नीलेश लंके यांची वेळबद्ध डेडलाइन; नागरिकांच्या मूलभूत सुविधांवर लक्ष केंद्रित
Bhingar Cantonment Development Nilesh Lanke Directs Action on Fort Beautification Lake Cleaning Hospital and Teachers

Bhingar Cantonment Development Nilesh Lanke Directs Action on Fort Beautification Lake Cleaning Hospital and Teachers

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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अहिल्यानगर : भिंगार छावणी परिषदेच्या हद्दीतील बांधकाम मंजुरीची प्रकरणे, भुईकोट किल्ला सुशोभीकरण, कापूरवाडी तलावाची सफाई, रुग्णालय, शिक्षकांच्या रिक्त जागा तातडीने भरणे यासाठी कालबद्ध कार्यवाही करण्याचे निर्देश खासदार नीलेश लंके यांनी दिले.

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