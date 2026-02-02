अहिल्यानगर

Republic Day Parade Delhi: कर्तव्यपथावर भिंगारकराने केले व्हीआरडीईच्या वाहनाचे सारथ्य; दिल्लीत प्रजासत्ताक दिनी कर्तव्य!

Republic Day parade Delhi VRDE vehicle: कर्तव्यपथावर व्हीआरडीईच्या वाहनाचे यशस्वी प्रदर्शन; कैलास शेलार यांची महत्त्वपूर्ण भूमिका
Bhingarkar Represents India’s Defence Strength at Republic Day Parade

Bhingarkar Represents India’s Defence Strength at Republic Day Parade

Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

अहिल्यानगर: व्हीआरडीई आणि डीआरडीओ यांच्या संयुक्त प्रयत्नातून विकसित करण्यात आलेल्या लॉन्गरेंज ॲन्टी शिप मिसाईल व मोबाईल लॉन्चर व्हेईकल नवी दिल्ली येथील प्रजासत्ताक दिनाच्या संचलनात सहभागी झाले. या क्षेपणास्र प्रणालीच्या प्रदर्शनाचे सहनेतृत्व व्हीआडीई-डीआरडीओचे वरिष्ठ शास्त्रज्ञ विनयकुमार रोकडे यांनी तर वाहनाचे सारथ्य भिंगारचे कैलास लक्ष्मण शेलार या दोन मराठमोळ्या शिलेदारांनी केले.

Loading content, please wait...
Republic Day
Ahmednagar
Technology
delhi
DRDO
Defence ministry
district

Related Stories

No stories found.