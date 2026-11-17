-संतराम सूळजामखेड: तालुक्यात तीव्र पाणीटंचाई निर्माण झालेली असताना, प्रशासन मात्र धिम्या गतीने काम करत असल्याचे दिसून येत आहे. त्या-त्या गावची टंचाई परिस्थिती पाहून टँकरची मागणी ग्रामसेवक आणि तलाठ्यांनी वेळेत प्रस्ताव दाखल करणे गरजेचे असताना त्यांच्याकडून चालढकल होत आहे. तालुकास्तरावरही टंचाईबाबत प्रशासन गंभीर नसल्याचे चित्र आहे..MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास...तालुक्यात आज सर्वत्र पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्र तीव्र झाला आहे. पिण्याच्या पाण्यासाठी लोकांना भटकंती करण्याची वेळ आली आहे. तालुक्यातील सर्वच तलाव कोरडे आहेत. भुतवडा तलावाने तळ गाठला आहे, तर खैरी मध्यम प्रकल्पात केवळ १८ दशलक्ष घनफूट उपयुक्त पाणीसाठा आहे, अशा परिस्थितीत लोकांकडून टँकरची मागणी केल्यानंतरही प्रशासकीय पातळीवर तातडीने प्रस्ताव पाठवण्यासाठी तत्परता दाखवली जात नाही. सध्या तालुक्यात ३३ गावांत ३७ टँकरच्या ४५ खेपा करून पाणीपुरवठा होत आहे..अधिकाऱ्यांकडून दिशाभूल करणारी माहितीजामखेड शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या भुतवडा तलावाने तळ गाठल्याने गाळमिश्रित पाणीपुरवठा होत आहे. हे पाणी १५ दिवसांनी मिळत असल्याने, शहरात तीव्र पाणीटंचाई भासत आहे. भुतवडा तलावातील मृतसाठ्यातील पाणी केवळ सहा दशलक्ष घनफूट आहे. हे पाणी साधारण १५ दिवस पुरेल अशी परिस्थिती असताना, अधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना हे पाणी महिनाभर पुरेल असे सांगितल्याने, सध्या जामखेडला टँकर सुरू होण्यास अडथळा निर्माण झाला असल्याचा आरोप ज्येष्ठ नेते प्रा. मधुकर राळेभात यांनी केला आहे..या गावात टॅंकरने पाणीपुरवठाआरोळेवस्ती, कोल्हे मळावस्ती, आजबेवस्ती, आयटीआय परिसर, द्रोणागिरीनगर, समतानगर, गुलमोहरनगर, म्हाडा कॉलनी, नवीन कोर्ट परिसर, बोराटेवस्ती, बेलेकरवस्ती, जगदाळेवस्ती, बटेवाडी, मोरेवस्ती, राळेभातवस्ती, संताजीनगर, जिजामातानगर, विकासनगर, मार्केट यार्ड, धोत्री, लेहणेवाडी, जांबवाडी, शेळकेवस्ती, मानेवस्ती, देशपांडेनगर, कर्जत रोड संपूर्ण, अंदुरे पंपाशेजारील परिसर, हिमालय पेट्रोल पंप परिसर, अहिल्यावस्ती, सम्राट फटाका दुकान परिसर, चुंबळी, जमदारवाडी..भुतवडा तलावातील पाणीसाठा मृतसाठ्यात आहे. केवळ ६ दशलक्ष घनफूट असल्याने, हे पाणी साधारण १५ - २० दिवसच पुरेल.- नितीन खाडे, उपअभियंता, लघू पाटबंधारे उपविभाग, जामखेड.Maharashtra Tunnel Road: प्रवास होणार सुसाट! मुंबई-पुणे मिसिंग लिंकच्या धर्तीवर पश्चिम महाराष्ट्रात ३ भुयारी मार्ग; कुठून कुठे जाणार नवे मार्ग?.टँकर मागणी आल्यानंतर सर्व प्रक्रिया २ ते ३ दिवसांत पूर्ण करून, टँकर मंजूर केला जातो. हाळगावच्या शासकीय कृषी महाविद्यालयातील टंचाई परिस्थितीबाबत ग्रामसेवक व तलाठी यांनी यापूर्वी पाहणी केली आहे. मी स्वतः पाहणी करणार आहे. यानंतर या ठिकाणी टँकर सुरू करण्याबाबत कार्यवाही केली जाईल.- शुभम जाधव, गटविकास अधिकारी, जामखेड .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.