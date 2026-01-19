Ahilyanagar Politics: अहिल्यानगर जिल्हा परिषदेवर झेंडा, भाजपचा अजेंडा; बदलत्या राजकीय रंगामुळे जिल्ह्याचे राजकारण वेगळ्या वळणावर!

अहिल्यानगर: पूर्वी लाल सलाम करणारा जिल्हा काँग्रेसमय झाला. आता तो भाजपच्या भगव्या रंगात रंगून गेला आहे. गेल्या दहा वर्षांत जिल्ह्याने राजकीय कूस बदलल्याने हे स्थित्यंतर घडले. काँग्रेस-राष्ट्रवादीची एकेक सत्तास्थाने त्यांनी काबीज केली. नगरपालिका, महापालिका यशानंतर भाजपने आता जिल्हा परिषद निवडणुकीकडे मोर्चा वळवलाय..MPSC Success Story: गटविकास अधिकाऱ्यांची एमपीएससीत यशस्वी झेप; सोनल शहांची जीएसटी असिस्टंट कमिशनरपदी निवड, नाेकरी करत यशाला गवसणी!.पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनीच जिल्हा परिषदेवर भाजपचा झेंडा फडकावण्याचा संकल्प सोडला आहे. महापालिका निवडणुकीत भाजपला अभूतपूर्व यश मिळाल्यानंतर जाहीरपणे त्यांनी हे विधान केले आहे. स्थानिक स्वराज्यसंस्थांमध्ये जिल्हा परिषद वरच्या स्थानावर आहे. ही संस्था कोणत्याही राजकीय पक्षासाठी महत्त्वाची असते. आतापर्यंत तिथे भाजपला शिरकाव करता आला नाही, हेही शल्य आहे..सहकाराचे आगार असलेल्या या जिल्ह्याने ऊस पिकवतानाच काँग्रेसला हात दिला. त्याच बळावर काँग्रेसने सर्व सत्तास्थानांवर मांड निर्माण केली. सेवा संस्थांपासून सहकारी बँकांपर्यंत, साखर कारखान्यांपासून सूत गिरण्यांपर्यंत, शिक्षण संस्थांपासून दूध संस्थांवर काँग्रेसचेच वर्चस्व. आमदार, खासदार, मंत्रीही काँग्रेस विचारांचे..पक्ष फुटीनंतर राष्ट्रवादी त्यांच्या रांगेत येऊन बसली. त्यांनीही बरोबरीने या संस्था ताब्यात घेतल्या. जिल्ह्याच्या राजकारणावर विखे-थोरात, निंबाळकर-राजळे, काळे-कोल्हे, गडाख, घुले, तनपुरे, पिचड, नागवडे आदी राजकीय घराण्यांची कमांड होती. यातील बहुतांशी नेते सोयीनुसार भाजपवासी झाले. कोणी शिवसेनेसोबत गेले. तेव्हापासून जिल्ह्याच्या राजकीय विचारांचा पोत बदलला. उसाच्या मळ्यात कमळ फुलू लागले..यंदाच्या निवडणुकीत बारापैकी तब्बल दहा विधानसभांवर भाजपने व मित्र पक्ष असलेल्या शिवसेनेने सत्ता मिळवली. नंतर झालेल्या नगरपालिका निवडणुकाही जिंकल्या. अहिल्यानगर महापालिकेतही एकहाती सत्ता मिळवली आहे. आता जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या घेतल्या की एक वर्तुळ पूर्ण होणार आहे. त्यासाठीच भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांनी त्यासाठी कंबर कसली आहे..प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्यात ‘माण-विद्यापीठ चौक’ मेट्रो चाचणी यशस्वी; एकोणीस किलोमीटरचे काम पूर्ण, मार्चअखेरपर्यंत मार्ग होणार खुला...जिल्ह्यात सर्वच तालुक्यांत भाजपला आमदारांचे बळ मिळणार आहे. त्यामुळे ७५ जिल्हा परिषद गट आणि १५० गणांवर वर्चस्व आहे. त्यांना विरोधी महाविकास आघाडी कशी रोखते, हेही औत्सुक्याचे आहे. महापालिका निकालानंतर राष्ट्रवादी एकत्र आली, तरी त्यांना नामोहरम करण्याची रणनीती भाजपकडे आहे..प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्यात ‘माण-विद्यापीठ चौक’ मेट्रो चाचणी यशस्वी; एकोणीस किलोमीटरचे काम पूर्ण, मार्चअखेरपर्यंत मार्ग होणार खुला...राष्ट्रवादीची शक्ती विभागलीभाजपने शिवसेना व राष्ट्रवादीच्या साथीने महाविकास आघाडीचे कंबरडे मोडले आहे. आतापर्यंत झालेल्या निवडणुका एकतर्फी जिंकल्या. जिल्हा परिषदेवर विखे आणि थोरात गटाचीच सत्ता राहिली. थोरात यांना राष्ट्रवादीची साथ मिळायची. आता ही राष्ट्रवादी महायुतीसोबत आहे. त्यामुळे त्यांची शक्ती विभागली आहे. २०१७ च्या जिल्हा परिषद निवडणुकीत काँग्रेस, राष्ट्रवादीने शिवसेनेच्या साथीने रोखून धरले होते. ते शल्य भाजपला आहेच. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.