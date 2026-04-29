Maharashtra politics: कोपरगावातील भाजपचे युवानेते विवेक कोल्हे यांची श्रध्दा-सबुरी फळाला; विधानपरिषदेसाठी शिफारस, वाढदिवशीच गिफ्ट!

-सतीश वैजापूरकर शिर्डी: कोपरगावातील भाजपचे युवानेते विवेक कोल्हे यांची मागील विधानसभा निवडणुकीतील सबुरी आणि मुख्यमंत्री देवाभाऊंवरील श्रद्धा त्यांच्या कामी आली. आज भाजपने त्यांच्यासाठी विधानपरिषदेचा दरवाजा खुला केला. त्यांच्या पुढाकारातून कार्यान्वित झालेला सहकार क्षेत्रातील देशातील पहिल्या सीएनजी प्रकल्पाच्या निमित्ताने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी कोपरगावात लावलेली हजेरी आणि पाठोपाठ कोपरगाव पालिकेची निवडणूक जिंकून त्यांनी पक्षाला दिलेले गिफ्ट. या त्यांच्या दृष्टीने जमेच्या बाजू ठरल्या. .कोपरगाव विधानसभा मतदारसंघात आमदार आशुतोष काळे आणि विवेक कोल्हे यांची समसमान ताकद आहे. वर्षानुवर्षे या दोन्ही परिवारांभोवती राजकारण फिरते. मागील निवडणुकीत भाजप पक्षश्रेष्ठींच्या आग्रहावरून कोल्हे परिवाराने महायुतीचे उमेदवार आशुतोष काळे यांच्यासाठी थांबण्याचा निर्णय घेतला. प्रामाणिकपणे त्यांचा प्रचार केला. त्यामुळे सव्वा लाख मतांनी ते विजयी झाली. त्यापूर्वीच्या निवडणुकीत काळे विरुध्द कोल्हे अशी लढत झाली. त्यावेळी अवघ्या चारशे मतांनी काळे विधानसभेत गेले होते. हे लक्षात घेऊन भाजप श्रेष्ठींनी कोल्हे यांच्या राजकीय ताकदीची देखील दखल घेऊन हा निर्णय घेतला..मागील विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी त्यांना विधानपरिषदेवर घेऊ, असा शब्द दिला होता, तो त्यांनी पाळला. त्यांच्या या निवडीमुळे केवळ कोपरगाव विधानसभाच नव्हे, तर जिल्ह्याच्या भाजपअंतर्गत राजकारणातही समतोल साधण्याची किमया फडणवीस यांनी साधली. विवेक कोल्हे आक्रमक युवानेते म्णून ओळखले जातात. गेल्या सात-आठ वर्षांपासून त्यांच्याकडे सत्ता नसताना देखील त्यांनी त्यांचा गट आणि गड मजबूत ठेवला. ही त्यांच्या राजकारणाची जमेची बाजू म्हणावी लागेल..त्यांच्या मातोश्री स्नेहलता कोल्हे आणि ते स्वतः फडणवीसांच्या गुडबूकमधील नेते म्हणून ओळखले जातात. प्रत्येक राजकीय चढ-उतारात त्यांनी ही ओळख जपली. त्याचे फळ त्यांना मिळाले. केंद्रीय मंत्री अमित शहा कोपरगावला आले, त्यावेळी त्यांनी जोरदार शक्तिप्रदर्शन करीत शेतकरी मेळाव्याचे आयोजन केले. एवढेच नाहीतर फडणवीसांच्या पुढाकारातून त्यांनी पुढे जाऊन शहा यांची दिल्लीत भेट देखील घेतली. या मेळाव्यामुळे कोल्हे शहा यांच्यादेखील नजरेत भरले. त्यांच्या निवडीमागे अशी बरीच कारणे आहेत..'सकाळ'च्या बातमीवर शिक्कामोर्तबमहसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शिर्डीत माध्यमांसोबत बोलताना 'होय आम्ही विवेक कोल्हे यांना विधानपरिषदेचा शब्द दिला आहे', असे विधान केले होते. त्याचे विश्लेषण करून 'सकाळ' ने अंकात त्यांना विधानपरिषदेवर संधी मिळेल, असा अंदाज व्यक्त केला होता. या बातमीवर आज शिक्कामोर्तब झाले.