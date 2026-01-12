Inspiring Success: Working Officer Sonal Shah Achieves MPSC Milestone

Inspiring Success: Working Officer Sonal Shah Achieves MPSC Milestone

Sakal

अहिल्यानगर

MPSC Success Story: गटविकास अधिकाऱ्यांची एमपीएससीत यशस्वी झेप; सोनल शहांची जीएसटी असिस्टंट कमिशनरपदी निवड, नाेकरी करत यशाला गवसणी!

BDO cracks MPSC while working full time: सोनल शहांची एमपीएससीत यशस्वी झेप; जीएसटी असिस्टंट कमिशनरपदी निवड
Published on

शेवगाव: शेवगाव पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकारी सोनल शहा यांनी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) घेतलेल्या स्पर्धा परीक्षेत उल्लेखनीय यश संपादन केले. त्यांची जीएसटी विभागातील असिस्टंट कमिशनर पदी निवड झाली आहे. नोकरी करत असतानाही स्पर्धा परीक्षेची तयारी सुरू ठेवून त्यांनी हे यश मिळवले आहे.

Loading content, please wait...
Ahmednagar
village
MPSC Exam
GST
district
MPSC results
Success story
Marathi News Esakal
www.esakal.com