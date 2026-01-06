Pathardi News: सात हजार किलोमीटरचा प्रवास करून ब्लूथ्रोट पाथर्डीत; पक्षीप्रेमी डॉ. दीपक जायभाय यांचे निरीक्षण, युरोपमधून भारत प्रवास!

-उमेश मोरगावकरपाथर्डी: चार ते सात हजार किलोमीटरचा प्रवास करून तालुक्यातील पाणथळ भागात ब्लूथ्रोट (शंकर) या पक्षाने हजेरी लावली आहे. पक्षीप्रेमी डॉ. दीपक जायभाय यांनी आपल्या कॅमेऱ्यात या पक्षाची छबी कैद केल्यानंतर ब्लूथ्रोट जिल्ह्यात प्रथमच दाखल झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. .Pune News: प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्याहून धावणार ६० नवीन रेल्वे; पुणे स्थानकावर सहा नवीन फलाट; गैरसाेय दूर होणार .डॉ. जायभाय हे पक्षीप्रेमी असून, रानावनात जाऊन पक्ष्यांची छायाचित्रे काढण्याचा त्यांना छंद आहे. मध्यंतरी तालुक्यात अतिवृष्टी झाल्याने अनेक ठिकाणी पाणथळ भाग निर्माण झाला आहे. या भागातून भटकंती करताना डॉ. जायभाय यांना ब्लूथ्रोटचे दर्शन झाले. हा पक्षी मुळात युरोप, स्कॅडिनेव्हिया, सायबेरिया व मध्य आशियात प्रजनन करत हिवाळा सुरु झाला की तो दक्षिण आशियातील भारत, पाकिस्तान, नेपाळ व श्रीलंकेत दाखल होतो. या हिवाळ्यात तो अहिल्या नगर जिल्ह्यात दाखल झाला आहे. .ब्लूथ्रोट दिसायला आकर्षक असून, त्याच्या घशावर निळी पट्टी असते. शरीरावर तांबूस, पांढऱ्या रंगाचा ठिपका व तपकिरी व करड्या रंगाच्या छटा असतात. ब्लूथ्रोटची शेपटी नारिंगी रंगाची असते. ब्लूथ्रोट पाणथळ जागा, दलदलीचा भाग, दाट गवताळ जागी राहणे पसंद करतो. पक्षीनिरीक्षक राजेश काळे व प्रदीप फुंदे यांनी डॉ. जायभाय यांनी शोधलेल्या ब्लूथ्रोटला मान्यता दिली आहे. तालुक्यात सर्वच ऋतूमध्ये विविध पक्ष्यांचे आगमन होत असते. डॉ. जायभाय यांनी ब्लूथ्रोटबरोबरच तालुक्यात माँटेग्यूज हॅरियर (भोवत्या) म्हणून ओळखला जाणारा शिकारी पक्षी तालुक्यात दाखल झाल्याचे शोधून काढले आहे. हा पक्षीही युरोप व मध्य आशियातून भारतात येतो..इतर स्थलांतरित पक्ष्यांमध्ये सायबेरियन स्टोनचाट, मार्श हॅरियर, वेस्टर्न यलो वॅगटेल, व्हाईट वॅगटेल, कॉमन आणि रेड क्रेस्टेड पोचार्ड, नॉर्दर्न पिंटेल, गार्गनी, नॉर्दर्न शोव्हलर, रुडी शेलडक, लेसर व्हिसलिंग डक, स्पूनबिल बगळे, लिटल रिंग्ड प्लोव्हर हे पक्षी आपल्या भागात दरवर्षी येत असल्याचे डॉ. जायभाय यांनी सांगितले. .गेल्या पाच वर्षांपासून मी तालुक्यात नियमित पक्षीनिरीक्षण व छायाचित्रण करत आहे. ब्ल्यूथ्रोट (शंकर,निळकंठ) हा पक्षी मला येथे प्रथमच दिसला. पक्षीनिरीक्षक राजेश काळे यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर ही नोंद अधिक ठोस झाली. पाणथळ जागांचे संवर्धन केले, तर अशा स्थलांतरित पक्ष्यांची संख्या भविष्यात निश्चितच वाढू शकते. मात्र त्यासाठी निसर्ग सवंर्धन करणे गरजेचे आहे. - डॉ. दीपक जायभाय, पक्षीनिरीक्षक .Pune News:...अखेर तीन बछडे आईच्या कुशीत सुखरूप; आंबेगाव तालुक्यातील शेतात आढळली बछडे, बिबट्या मादीचा जीव भेटीसाठी कासावीस!.ब्ल्यूथ्रोट (शंकर) हा महाराष्ट्रात हिवाळीपाहुणा असला, तरी प्रत्येक ठिकाणी तो दिसतोच असे नाही. पाथर्डी परिसरात त्याची छायाचित्रासह नोंद होणे ही महत्त्वाची बाब आहे.- राजेश काळे, पक्षीनिरीक्षक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.