Board Examination: आता प्रात्यक्षिक परीक्षेआधीच लॅबची तपासणी! बोर्डाचा नवा नियम; बाह्य परीक्षकांना जिओ टॅगिंगसह फोटो, व्हिडिओ पाठवावे लागणार

अहिल्यानगर: दहावी-बारावीच्या प्रात्यक्षिक परीक्षा अधिक पारदर्शक पद्धतीने घेण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने कडक पावले उचलली आहेत. प्रात्यक्षिक परीक्षांपूर्वी शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांतील प्रयोगशाळांची तपासणी करण्यात येणार आहे..Maharashtra History: पावणेदोनशे वर्षांपासून दुर्लक्षित समाधीचा शोध! सावित्रीबाई फुले यांच्या शिक्षिका सिंथिया फरार यांची कबर सापडली; इतिहासप्रेमींना मोठे यश.परीक्षेच्या आदल्या दिवशी बाह्य परीक्षकांना संबंधित प्रयोगशाळांचे जिओ टॅगिंग केलेले फोटो आणि व्हिडिओ मंडळाकडे पाठविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष प्रात्यक्षिक न घेताच विद्यार्थ्यांना गुण देण्याच्या प्रकारांना आळा बसण्याची अपेक्षा आहे.बारावीची प्रात्यक्षिक परीक्षा २० जानेवारीपासून, तर दहावीची प्रात्यक्षिक परीक्षा २८ जानेवारीपासून सुरू होणार आहे. त्यापूर्वी दिवाळीच्या सुट्ट्या संपल्यानंतर लगेचच शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांतील प्रयोगशाळांची पडताळणी केली जाणार आहे. नोव्हेंबरअखेर ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. प्रयोगशाळा सुस्थितीत असल्याचे प्रमाणपत्रही संबंधित शाळांना द्यावे लागणार आहे..गणित, विज्ञान आणि इंग्रजी विषयांच्या प्रात्यक्षिक परीक्षांदरम्यान बाह्य परीक्षकांना परीक्षेचे व्हिडिओ मंडळाकडे पाठवावे लागतील. या विषयांसह अन्य विषयांच्या प्रात्यक्षिक परीक्षांचीही मंडळाचे अधिकारी तपासणी करणार आहेत. त्यामुळे परीक्षा प्रक्रियेवर देखरेख ठेवणे शक्य होणार आहे..“दहावी-बारावीच्या प्रात्यक्षिक परीक्षा पारदर्शक होण्याच्या दृष्टीने नोव्हेंबरअखेर सर्व शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांतील प्रयोगशाळांची पडताळणी केली जाईल. यात मंडळाचे अधिकारी आणि विषयतज्ज्ञ सहभागी होतील. परीक्षेच्या आदल्या दिवशी बाह्य परीक्षकांना संबंधित प्रयोगशाळांचे फोटो व व्हिडिओ मंडळाकडे पाठवावे लागतील.”- औदुंबर उकीरडे, विभागीय अध्यक्ष, पुणे.Success Story: दोन चिमुकल्यांसाठी आईची जिद्द! पतीचे निधन अन् बनल्या इंडो-तिबेटियन बॉर्डर पोलिस, सोनल सोनावणे यांची प्रेरणादायी भरारी...असे असेल परीक्षांचे वेळापत्रकबारावी : प्रात्यक्षिक व तोंडी परीक्षा : २० जानेवारी ते ६ फेब्रुवारी २०२७लेखी परीक्षा : ८ फेब्रुवारी २०२७ पासूनदहावी: प्रात्यक्षिक व तोंडी परीक्षा : २८ जानेवारी ते १३ फेब्रुवारी २०२७लेखी परीक्षा : १५ फेब्रुवारी २०२७ पासून.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.