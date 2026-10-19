अहिल्यानगर

Board Examination: आता प्रात्यक्षिक परीक्षेआधीच लॅबची तपासणी! बोर्डाचा नवा नियम; बाह्य परीक्षकांना जिओ टॅगिंगसह फोटो, व्हिडिओ पाठवावे लागणार

Board Makes Lab Inspection Mandatory Before Practical Exams : प्रात्यक्षिक परीक्षांपूर्वी प्रयोगशाळांची पडताळणी; बोर्डाच्या नव्या नियमामुळे काय बदलणार?
Practical Exam Lab Inspection Before Exams Board Makes Geotagged Photos and Videos Mandatory for External Examiners

Practical Exam Lab Inspection Before Exams Board Makes Geotagged Photos and Videos Mandatory for External Examiners

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सकाळ वृत्तसेवा
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अहिल्यानगर: दहावी-बारावीच्या प्रात्यक्षिक परीक्षा अधिक पारदर्शक पद्धतीने घेण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने कडक पावले उचलली आहेत. प्रात्यक्षिक परीक्षांपूर्वी शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांतील प्रयोगशाळांची तपासणी करण्यात येणार आहे.

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Practical Exam
Ahilyanagar
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