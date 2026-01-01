माेठी बातमी! बॉम्बस्फोट प्रकरणातील बंटी जहागीरदारची हत्या; सात राउंड फायर, मित्र जखमी, आरोपी सीसीटीव्हीत कैद!

श्रीरामपूर : सेंट लुक रुग्णालयाच्या ओपीडी गेटसमोर बुधवारी (ता.३१) दुपारी ३ वाजून ५ वाजेच्या सुमारास हल्लेखोरांनी केलेल्या गोळीबारात पुणे येथील जंगली महाराज रस्त्यावरील बॉम्बस्फोट प्रकरणातील संशयित आरोपी बंटी जहागीरदार (रा. श्रीरामपूर) यांचा मृत्यू झाला. या हल्ल्यात बंटी यांना पाच गोळ्या लागल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. अहिल्यानगर येथे उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. या घटनेत त्यांचे मित्र अमीन हाजी हेदेखील जखमी झाले..Army Success Story: शेतीतून थेट सीमेपर्यंतचा प्रवास; शेतकऱ्याच्या मुलानं गाठलं भारतीय लष्करातील 'लेफ्टनंटपद' .अस्लम शब्बीर शेख ऊर्फ बंटी जहागीरदार हे दुपारी अंत्यविधीहून मित्र अमीन हाजी यांच्या दुचाकीवरून परतत होते. दरम्यान, आरोपीही कब्रस्थानच्या दिशेने दुचाकीवर येऊन ओपीडी गेटजवळ थांबले होते. हल्लेखोरांनी बंटी यांच्या दिशेने पिस्तुलातून सुमारे ६ ते ७ राउंड फायर केले. यामध्ये बंटी यांच्या छातीत, पोटात आणि मांड्यांमध्ये साधारण पाच गोळ्या लागल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. बंटी यांना तातडीने साखर कामगार रुग्णालयात व त्यानंतर अहिल्यानगर येथे जिल्हा रुग्णालयात हलवण्यात आले. मात्र, वाटेतच त्यांची मृत्यूशी झुंज अपयशी ठरली. रात्री उशिरापर्यंत गुन्हा दाखल करण्याचे काम सुरू होते..१९ गुन्ह्यांची पार्श्वभूमीबंटी जहागीरदार यांच्यावर पुणे येथील जंगली महाराज रस्त्यावरील बॉम्बस्फोटासह एकूण १९ गंभीर गुन्हे दाखल होते. यामध्ये हत्या, खुनाचा प्रयत्न, स्फोटक पदार्थ कायदा आणि दहशतवाद विरोधी पथकाने दाखल केलेल्या गुन्ह्यांचा समावेश आहे. अनेक खटल्यांत त्यांची सुटका झालेली होती. जर्मन बेकरीसह काही खटले अद्याप न्यायप्रविष्ट होते. २०२३ सालापासून जामिनावर बाहेर होते..शहरात तणाव, वॉर्ड क्रमांक २ शुकशुकाटघटनेची माहिती समजताच साखर कामगार रुग्णालयाबाहेर मोठ्या प्रमाणात जमाव जमला होता. संतप्त नागरिकांनी पोलिस ठाण्यासमोर ठिय्या धरून आरोपींच्या अटकेची मागणी केली. परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून अपर पोलिस अधीक्षक सोमनाथ वाघचौरे, उपाधीक्षक जयदत्त भवर, पोलिस निरीक्षक नितीन देशमुख आणि अरुण धनवडे यांच्यासह मोठा फौजफाटा तैनात करण्यात आला आहे. संवेदनशील वॉर्ड क्रमांक २ मध्ये घटनेनंतर सर्व व्यावसायिकांनी आपले व्यवहार बंद ठेवले. परिसरात शुकशुकाट होता, तसेच राज्य राखीव दलाची तुकडीही तैनात करण्यात आली आहे..माेठी बातामी! उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल; वारसाहक्काने मिळालेली जमीन ‘स्वतंत्र मालमत्ता’, मुलांना दणका...अफवांवर विश्वास ठेवू नकाशहरात कायदा व सुव्यवस्था नियंत्रणात आहे. नागरिकांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये आणि शांतता राखावी. आरोपींचा शोध घेण्यासाठी पथके रवाना करण्यात आली आहेत.- सोमनाथ वाघचौरे, अपर पोलिस अधीक्षक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.