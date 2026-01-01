अहिल्यानगर

माेठी बातमी! बॉम्बस्फोट प्रकरणातील बंटी जहागीरदारची हत्या; सात राउंड फायर, मित्र जखमी, आरोपी सीसीटीव्हीत कैद!

Bomb Blast Accused shot Dead CCTV footage: बंटी जहागीरदारची हत्या: बॉम्बस्फोट प्रकरणातील आरोपीवर गोळीबार, मित्र जखमी
Seven Bullets End Bunty Jahagirdar’s Life; CCTV Captures Assailants

Seven Bullets End Bunty Jahagirdar’s Life; CCTV Captures Assailants

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

​श्रीरामपूर : सेंट लुक रुग्णालयाच्या ओपीडी गेटसमोर बुधवारी (ता.३१) दुपारी ३ वाजून ५ वाजेच्या सुमारास हल्लेखोरांनी केलेल्या गोळीबारात पुणे येथील जंगली महाराज रस्त्यावरील बॉम्बस्फोट प्रकरणातील संशयित आरोपी बंटी जहागीरदार (रा. श्रीरामपूर) यांचा मृत्यू झाला. या हल्ल्यात बंटी यांना पाच गोळ्या लागल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. अहिल्यानगर येथे उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. या घटनेत त्यांचे मित्र अमीन हाजी हेदेखील जखमी झाले.

Ahmednagar
pune
crime
murder case
bomb blast
district
cctv footage

