NEET Success Story: जिद्दीचा विजय! जन्मतः दिव्यांग असलेल्या सार्थकची NEET मध्ये देशात १४५२ वी रँक; वेदनांतून घडला डॉक्टर होण्याचा निर्धार

-राजू नरवडेसंगमनेर: जन्मत:च दिव्यांगत्व...चालण्यासाठी दुसऱ्याचा आधार... बालपणापासून रुग्णालयांच्या फेऱ्या...अनेक शस्त्रक्रिया, असह्य वेदना आणि त्यातूनही न डगमगणारी जिद्द. या सर्व संकटांवर मात करत सावरगाव तळ (ता. संगमनेर) येथील सार्थक नवनाथ नेहे (वय १९) याने कर्तृत्वाची उज्ज्वल छाप उमटवली. राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा (नीट) मध्ये दिव्यांग प्रवर्गातून देशात १४५२ वा क्रमांक मिळवत त्याने एमबीबीएस अभ्यासक्रमासाठी पात्रता मिळवली. आता, तो डॉक्टर बनून समाजसेवा करण्याचे त्याचे स्वप्न साकार होण्याच्या दिशेने पाऊल पडले..Jayakwadi Dam: जायकवाडी धरणासाठी आनंदाची बातमी! अवघ्या १२ तासांत जलसाठ्यात २ टक्क्यांची वाढ.सार्थकचे वडील नवनाथ नेहे अल्पभूधारक शेतकरी आहेत. पत्नी, आई-वडील, आजी-आजोबा अशा मोठ्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह शेतीवरच चालतो. आर्थिक परिस्थिती बेताची असताना सार्थक जन्मत:च दिव्यांग असल्याचे समोर आले. त्यामुळे त्याच्या उपचारांसाठी कुटुंबाला मोठा संघर्ष करावा लागला. लहानपणापासून त्याच्यावर विविध वैद्यकीय उपचार सुरू झाले. सात-आठ वर्षांचा असताना त्याच्या उपचारांची मालिका सुरू झाली. .वयाच्या बाराव्या वर्षी मुंबई येथे दोन्ही पायांवर मोठी शस्त्रक्रिया करण्यात आली. त्यामुळे त्याचे शैक्षणिक एक वर्षही वाया गेले. या सर्व संकटांवर मात करत त्याने हार मानली नाही. उपचार आणि फिजिओथेरपीच्या साहाय्याने पुढे तो कोणाचाही आधार न घेता थोडा चालू लागला. रुग्णालयातील दिवस, डॉक्टरांचे उपचार आणि वेदनांनीच सार्थकच्या मनात डॉक्टर होण्याचे स्वप्न रुजवले. ‘ज्या वेदना मी अनुभवल्या, त्या इतरांना कमी करण्यासाठी डॉक्टर व्हायचे,’ हा निर्धार त्याने पक्का केला, त्यासाठी अभ्यासाला वाहून घेतले..बारावीनंतर त्याने काही काळ घरी राहून नीट परीक्षेची तयारी केली. त्यानंतर अधिक दर्जेदार मार्गदर्शनासाठी तो लातूर येथे गेला. तेथे आठ महिने कठोर परिश्रम घेत अभ्यास केला. अखेर त्याच्या मेहनतीला यश आले. नीट परीक्षेत त्याला ३०० गुण मिळाले, दिव्यांग प्रवर्गात देशात १४५२ वा क्रमांक प्राप्त झाला. यामुळे त्याला एमबीबीएस अभ्यासक्रमासाठी प्रवेशाची संधी मिळाली..सार्थकचा हा प्रवास केवळ शैक्षणिक यशाचा नसून जिद्द, चिकाटी, आत्मविश्वास आणि संकटांवर मात करण्याच्या इच्छाशक्तीचा प्रेरणादायी आहे. या उल्लेखनीय यशाबद्दल त्याचे आई-वडील, कुटुंबीय, नातेवाईक, शिक्षक आणि सावरगाव तळ ग्रामस्थांनी त्याचे अभिनंदन केले..NEET Success Story: जिद्दीला यशाची साथ! साताऱ्यातील अथर्व बागलची ‘नीट’मध्ये ६३१ गुणांची दमदार कामगिरी; डॉक्टर होण्याच्या स्वप्नाला नवी झेप.दिव्यांगत्व ही माझी ओळख असली, तरी ती माझ्या कर्तृत्वाच्या आड कधीच येऊ दिली नाही. परिस्थिती कितीही कठीण असली, तरी जिद्द, मेहनत आणि आत्मविश्वासाच्या बळावर प्रत्येक स्वप्न पूर्ण करता येते. जीवनात संघर्ष केल्याशिवाय यशाची खरी किंमत कळत नाही. आज मिळालेले यश डॉक्टर बनून समाजसेवा करण्याच्या माझ्या स्वप्नाच्या दिशेने टाकलेले पहिले पाऊल आहे.-सार्थक नवनाथ नेहे, दिव्यांग तरुण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.