अहिल्यानगर

Rajesh Tope: आगामी निवडणूका दाेन्ही ‘राष्ट्रवादी’ एकत्र लढणार: माजी राजेश टोपे; निर्णयाचे चांगले परिणाम दिसतील!

Positive impact Expected from joint NCP contest: दोन्ही राष्ट्रवादी पक्ष एकत्र येणार, निवडणुकांमध्ये यशाची खात्री
Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

सिद्धटेक: काही दिवसांतच राज्यात होणाऱ्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितींच्या निवडणुका दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून एकत्रच लढविल्या जाणार असून, हा निर्णय दोन्ही पक्षांच्या वरिष्ठ पातळीवर झाला आहे. तसेच या निर्णयाचे चांगले परिणाम दिसतील, अशी खात्री राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरदचंद्र पवार) माजी मंत्री राजेश टोपे यांनी व्यक्त केली.

Sharad Pawar
Ajit Pawar
Ahmednagar
Rajesh Tope
NCP
election
district
Maharashtra Politics

