Rajesh Tope: आगामी निवडणूका दाेन्ही ‘राष्ट्रवादी’ एकत्र लढणार: माजी राजेश टोपे; निर्णयाचे चांगले परिणाम दिसतील!

सिद्धटेक: काही दिवसांतच राज्यात होणाऱ्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितींच्या निवडणुका दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून एकत्रच लढविल्या जाणार असून, हा निर्णय दोन्ही पक्षांच्या वरिष्ठ पातळीवर झाला आहे. तसेच या निर्णयाचे चांगले परिणाम दिसतील, अशी खात्री राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरदचंद्र पवार) माजी मंत्री राजेश टोपे यांनी व्यक्त केली. सिद्धटेक परिसरातील एका भेटीनंतर माजी मंत्री टोपे यांनी येथील श्री सिद्धिविनायकाचे दर्शन घेऊन आरती केली. त्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. ते म्हणाले की, दोन्ही राष्ट्रवादी पक्ष नुकत्याच पार पडलेल्या महापालिका निवडणुकांप्रमाणेच आगामी १२ जिल्हा परिषद व १२५ पंचायत समितींच्या निवडणुकाही एकत्रच लढवणार आहेत. तसेच जेथे दोन्ही पक्षांकडे तुल्यबळ उमेदवार असतील, त्या ठिकाणी मैत्रीपूर्ण लढतींची शक्यताही त्यांनी वर्तवली. यावेळी वैशाली नागवडे, माधुरी पाटील, प्रवीण कापसे, हनुमंत भोसले आदी उपस्थित होते. आघाडी आधी असती तर...नुकत्याच पार पडलेल्या महापालिका निवडणुकीत आघाडीची गणिते यशस्वी झाली नाहीत. ऐनवेळी आघाडीचा निर्णय झाल्यामुळे संभ्रम निर्माण झाला होता. विशेषकरून पुणे व पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत मोठा फटका बसला. त्यामुळे हा प्रकार गांभीर्याने घेऊन आगामी निवडणुकांचे नियोजन सुरू असल्याचेही टोपे म्हणाले.