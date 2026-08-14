Organ Donation: मृत्यूच्या दुःखातही माणुसकी जिंकली! ब्रेनडेड दीपक यांच्या अवयवदानातून चार रुग्णांना नवजीवन, कुटुंबीयांनी दाखवली माणुसकी..

शिर्डी: ब्रेन डेड झालेल्या दीपक भानुदास मुळेकर (वय २८, रा. दुर्गापूर, ता. राहाता) युवकाच्या पत्नीसह अन्य कुटुंबीयांनी दुःख बाजूला ठेवून अवयवदान करण्याचा निर्णय घेतला. आज लोणी येथील प्रवरा मेडिकल ट्रस्टच्या रुग्णालयात अवयवदानाची वैद्यकीय प्रक्रिया पार पडली. दोन्ही फुफ्फुसे पुण्यातील डी. वाय. पाटील रुग्णालयात, यकृत पुण्यातील सह्याद्री रुग्णालयात, तर दोन्ही मूत्रपिंडे नाशिक येथील किंग्स मानवता रुग्णालयात प्रत्यारोपणासाठी पाठविण्यात आली. दुपारी तीनच्या सुमारास हे अवयव घेऊन रुग्णवाहिका येथून रवाना झाल्या. पोलिस यंत्रणेने त्यासाठी लोणी ते पुणे या अंतरात ग्रीन कॉरिडॉर उपलब्ध करून दिला. या अवयवदानातून चार गरजू रुग्णांना नवजीवन मिळेल..UPSC Success Story: हातात आईचा फोटो घेऊन UPSC मुलाखतीला गेले; पैठणच्या विश्वास झारगड यांची CAPF मध्ये १४५वी रँक, कुटुंबीयांनी स्वप्नांना दिले पंख .दीपक मुळेकर हे रोजंदारीवर काम करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करीत होते. ९ ऑगस्ट रोजी दुसऱ्या मजल्यावर काम करीत असताना ते पडले आणि त्यात मेंदूला गंभीर स्वरूपाची इजा झाली. उपचारासाठी लोणी येथील डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील प्रवरा ग्रामीण रुग्णालयात नेण्यात आले. मात्र, त्यांचा मेंदू मृत झाल्याचे निष्पन्न झाले. वैद्यकीय निकषांनुसार त्यांना ब्रेनडेड घोषित करण्यात आले..त्यानंतर रुग्णालयातील मेंदूमृत समितीने प्रक्रिया पूर्ण केली. अवयव प्रत्यारोपण समन्वयकांनी कुटुंबीयांचे समुपदेशन करून अवयवदानाचे महत्त्व आणि प्रक्रिया समजावून सांगितली. आपल्या जीवलग व्यक्तीला गमावल्याच्या दुःखातही दीपक यांच्या पत्नी आणि भावाने मोठे मन दाखवत अवयवदानास संमती दिली..मुळेकर परिवाराने दुःखाचा डोंगर कोसळलेला असताना हा निर्णय घेतला. याबद्दल पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, जिल्हा परिषदेच्या माजी अध्यक्षा शालिनी विखे पाटील, प्रवरा अभिमत विद्यापीठांचे कुलपती डाॅ. राजेंद्र विखे पाटील यांनी कृतज्ञता व्यक्त केली..Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.ब्रेनडेड झालेल्या दीपक मुळेकर यांचे अवयवदान करण्याचा निर्णय कुटुंबीयांनी घेतला. त्यांच्या या निर्णयामुळे चार रुग्णांना जीवदान मिळेल. शिवाय अशा आपत्तीच्या काळात देखील सामाजिक बांधिलकी जपण्याची प्रेरणा इतरांना मिळेल. शिर्डी विधानसभा मतदारसंघातील हे उदाहरण सामाजिक बांधिलकीचा परिचय देणारे आहे.- डाॅ. सुजय विखे पाटील, प्रदेश उपाध्यक्ष, भाजप.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.