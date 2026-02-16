MPSC Success Story: वीटभट्टी कामगाराच्या मुलाची जिद्दीने यशाला गवसणी; एमपीएससी परीक्षेतून बनला कृषी उपसंचालक, आई-वडीलांनी उपाशी राहून दिलं शिक्षण!

-उमेश मोरगावकरपाथर्डी: तीस वर्षे वीटभट्टीवर काम करणाऱ्या दाम्पत्याच्या मुलाने जिद्दीच्या बळावर एमपीएससीच्या परीक्षेतून यशाला गवसणी घातली. जवळवाडी येथील ज्ञानेश्वर जगन्नाथ गोल्हार याने नुकत्याच झालेल्या एमपीएससी परीक्षेतून कृषी उपसंचालक पदाला गवसणी घातली. या यशाबद्दल गोल्हार ग्रामस्थांनी सवाद्य मिरवणूक काढत अभिनंदन केले..Interfaith love Story: कॉलेज जीवनात अडकले ‘प्रेमाच्या बेडीत’; जाती-धर्माच्या चौकटीपलीकडचे प्रेम, फिरदोस-मेहवश यांची प्रेमकहाणी!.ज्ञानेश्वर याचे वडील जगन्नाथ व आई कांताबाई हे दोघे वीटभट्टीवर तीस वर्षांपासून काम करतात. त्याला चार बहिणी. चार मुली व एका मुलाचा संसार चालवताना गोल्हार दाम्पत्याची खूपच दमछाक झाली. मुलींना शिकवता आले नाही. मात्र, ज्ञानेश्वरला पोटाला चिमटा घेत शिक्षणाच्या प्रवाहापासून कधीही दूर ठेवले नाही..ज्ञानेश्वर पहाटे पाच वाजता अभ्यासाला उठायचा. शाळेच्या सुटीच्या दिवशी ज्ञानेश्वर आई-वडिलांना मदत करायचा. त्याच्या बहिणी सुद्धा आई वीटभट्टीवर काम करण्यासाठी जायच्या. साडेतीन एकर जमीन. दिवसा वीटभट्टीवर काम करून शेतातही राबायचे. घरची आर्थिक परिस्थिती खडतर. वेळेप्रसंगी आठवडे बाजारही करता यायचा नाही. .हा संघर्ष पाहून ज्ञानेश्वरने खूप अभ्यास केला. पहिल्याच प्रयत्नात यश संपादन केले. ज्ञानेश्वर सनदी अधिकारी झाल्याचे समजताच जवळवाडी ग्रामस्थांनी खरवंडी कासार, तर जवळवाडी अशी त्याची सवाद्य मिरवणूक काढत त्याचा सत्कार केला. या सत्काराने कुटुंबीय भारावून गेले..सोलापूरला बुलेट ट्रेनचे ऐतिहासिक गिफ्ट! पुणे एक तासात, हैदराबाद सव्वा, तर मुंबई अडीच तासांत गाठणे होणार शक्य...कोणत्याही परिस्थितीत यश मिळवायचेच ही प्रेरणा आई-वडिलांकडून मिळाली. त्यांनी अत्यंत कष्ट करत मला शिकण्याची व मोठा अधिकारी होण्याची प्रेरणा दिली. वयाच्या तेराव्या वर्षी सुद्धा मी व माझ्या बहिणी आई-वडिलांसोबत मदत करण्यासाठी वीटभट्टीवर काम करण्यासाठी जात होतो. कोणत्याही परिस्थितीत मोठे यश संपादन करून आई-वडिलांच्या कष्टाला पूर्णविराम देण्यासाठी अधिकारी व्हायचे हे ठरवले होते. ते स्वप्न पूर्ण झाले. माझ्या यशात आई-वडील व सर्व गुरुजनांचा मोठा वाटा आहे.- ज्ञानेश्वर गोल्हार, कृषी उपसंचालक..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.