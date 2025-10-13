अहिल्यानगर

Sakal Relief Fund:'सोहळ्याचा खर्च टाळून आपत्तीग्रस्तांना मदत'; वधुपित्याकडून ‘सकाळ’ रिलिफ फंडाला २१ हजारांचा धनादेश, सामाजिक बांधिलकीचे कौतुक

“Social Commitment Over Celebration: अविनाश पोपटराव साबरे (रा. राहुरी) असे सामाजिक उत्तरदायित्व जपणाऱ्या वधुपित्याचे नाव. ते राहुरी रोटरी क्लबचे अध्यक्ष आहेत. राज्यात अतिवृष्टी झाली. पूर परिस्थिती ओढावली. खरिपाची उभी पिके पाण्याखाली गेली. राज्यातील लाखो हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले.
Bride’s father handing over a ₹21,000 cheque to the Sakal Relief Fund team, setting an example of true social responsibility.

Bride’s father handing over a ₹21,000 cheque to the Sakal Relief Fund team, setting an example of true social responsibility.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

राहुरी: मुलीच्या सुपारी-कुंकवाच्या कार्यक्रमात अनावश्यक खर्चाला फाटा देऊन वधुपित्याने पूरग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी पुढाकार घेतला. रविवारी कार्यक्रमात ‘सकाळ’ रिलिफ फंडला २१ हजार ३६९ रुपयांचा धनादेश देवून वधुपित्याने समाजासमोर आदर्श निर्माण केला. सामाजिक बांधिलकीचे उपस्थितांनी टाळ्या वाजवून कौतुक केले.

Loading content, please wait...
Ahmednagar
Sakal
wedding
Disaster
Donation
district
flood relief fund

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com