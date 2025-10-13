Sakal Relief Fund:'सोहळ्याचा खर्च टाळून आपत्तीग्रस्तांना मदत'; वधुपित्याकडून ‘सकाळ’ रिलिफ फंडाला २१ हजारांचा धनादेश, सामाजिक बांधिलकीचे कौतुक

राहुरी: मुलीच्या सुपारी-कुंकवाच्या कार्यक्रमात अनावश्यक खर्चाला फाटा देऊन वधुपित्याने पूरग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी पुढाकार घेतला. रविवारी कार्यक्रमात ‘सकाळ’ रिलिफ फंडला २१ हजार ३६९ रुपयांचा धनादेश देवून वधुपित्याने समाजासमोर आदर्श निर्माण केला. सामाजिक बांधिलकीचे उपस्थितांनी टाळ्या वाजवून कौतुक केले. .MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.अविनाश पोपटराव साबरे (रा. राहुरी) असे सामाजिक उत्तरदायित्व जपणाऱ्या वधुपित्याचे नाव. ते राहुरी रोटरी क्लबचे अध्यक्ष आहेत. राज्यात अतिवृष्टी झाली. पूर परिस्थिती ओढावली. खरिपाची उभी पिके पाण्याखाली गेली. राज्यातील लाखो हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले. ऐन दिवाळीच्या तोंडावर अन्नदात्या शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले. त्यामुळे शेतकरी कुटुंबातून व्यवसायात आलेले अविनाश साबरे मनातून अस्वस्थ होते..पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना यथाशक्ती मदत करून खारीचा वाटा उचलायचा, असा त्यांनी संकल्प केला. मुलीचे लग्न निश्चित झाले. सुपारी-कुंकवाच्या कार्यक्रमाची तारीख ठरली. साबरे यांनी व्याही नागनाथ होनराव (रा. पुणे) यांना विनंती केली. दोन्ही कुटुंबातील मोजक्या लोकांच्या उपस्थितीत कार्यक्रम करायचा. आवश्यक खर्चाला फाटा द्यायचा. त्यातून जेवढी रक्कम वाचेल, ती रक्कम शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी द्यायची. व्याह्यांनी आनंदाने विनंती स्वीकारली..राहुरी येथे आज (रविवारी) सुपारी-कुंकवाच्या कार्यक्रमात नववधू जान्हवी (श्रद्धा) आणि वधू योगेश यांच्या हस्ते ‘सकाळ’ रिलिफ फंडाचा २१ हजार ३६९ रुपयांचा धनादेश सकाळचे राहुरी तालुका बातमीदार विलास कुलकर्णी यांनी स्वीकारला. यावेळी वधू माता-पिता भारती व अविनाश साबरे, वर माता-पिता राणी व नागनाथ होनराव, साई आदर्श मल्टिस्टेटचे अध्यक्ष शिवाजीराव कपाळे, वधूचे आजोबा ज्येष्ठ पत्रकार प्रकाश साबरे, वधूचे बंधू श्रेयस साबरे, अभय खांदे (रा. जळगाव) उपस्थित होते..UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .मुलीच्या लग्नाची सुपारी फोडायची. क्षण आनंदाचा. परंतु मन बेचैन होते. राज्यात अतिवृष्टी झाली आहे. अन्नदात्या शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. अनावश्यक खर्च टाळून पूरग्रस्तांना मदत केली पाहिजे. खारीचा वाटा योग्य ठिकाणी गेला पाहिजे. डोळ्यांपुढे एकमेव ‘सकाळ रिलिफ फंड’ नाव आले. २१ हजार ३६९ रुपयांचा धनादेश देऊन खारीचा वाटा उचलला आहे.- अविनाश साबरे, राहुरी .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.