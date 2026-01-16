अहिल्यानगर

धक्कादायक घटना! शेवगाव तालुक्यातील चार घरांवर जबर दरोडा; महिलांना मारहाण करुन कान उपटले, तोंड बांधलं अन् काय घडलं..

Women Brutally Assaulted During Shevgaon Robbery: शेवगाव तालुक्यातील चार घरांवर दरोडा, महिलांना मारहाण; लाखोंचा ऐवज लंपास
बोधेगाव: शेवगाव तालुक्यातील बोधेगाव-येथील बोधेगाव-बाडगव्हाण रस्त्यावरील खिळे, वैद्य व खंडागळे वस्तीवर अवघ्या एका तासात सहा ते आठ तोंड बांधलेल्या दरोडेखोरांनी चार घरांवर धाडसी दरोडे घातले. चाकू, कटावणी, तलवारीचा धाक दाखवत नागरिकांना मारहाण करत सोन्या-चांदीसह लाखोंचा ऐवज लंपास केला. यामध्ये वैद्य वस्तीवर चोरटे सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाले आहेत. या घटनेने परिसरातील नागरिक भयभीत झाले आहेत.

