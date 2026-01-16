धक्कादायक घटना! शेवगाव तालुक्यातील चार घरांवर जबर दरोडा; महिलांना मारहाण करुन कान उपटले, तोंड बांधलं अन् काय घडलं..

बोधेगाव: शेवगाव तालुक्यातील बोधेगाव-येथील बोधेगाव-बाडगव्हाण रस्त्यावरील खिळे, वैद्य व खंडागळे वस्तीवर अवघ्या एका तासात सहा ते आठ तोंड बांधलेल्या दरोडेखोरांनी चार घरांवर धाडसी दरोडे घातले. चाकू, कटावणी, तलवारीचा धाक दाखवत नागरिकांना मारहाण करत सोन्या-चांदीसह लाखोंचा ऐवज लंपास केला. यामध्ये वैद्य वस्तीवर चोरटे सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाले आहेत. या घटनेने परिसरातील नागरिक भयभीत झाले आहेत..Solapur News: भारतातील सर्वात मोठा दगडी चक्रव्यूहाच्या संवर्धनासाठी ‘इंट्याक’ची हाक; खडकीतील दोन हजार वर्षांपूर्वीचा वारसा पाहण्यासाठी ‘हेरिटेज वॉक’!.याबाबत अधिक माहिती अशी की, बोधेगावपासून तीन किलोमीटर अंतरावर खिळे वस्ती आहे. मकरसंक्रांतीचा सण साजरा करून खिळे कुटुंब झोपले असता, मध्यरात्री १२ वाजता त्यांच्या घराच्या दरवाजाचा कोयंडा कटावणीने तोडून चार दरोडेखोरांनी आत प्रवेश केला. चाकूचा धाक दाखवत अप्पासाहेब खिळे (वय ३५) व त्यांची पत्नी यमुना (वय २७) यांना मारहाण करून दीड तोळे सोने, पाच भार चांदी व सुमारे ५० हजार रुपये रोख रक्कम लंपास केली..अवघ्या दहा मिनिटांत दुसऱ्या घरावर हल्ला चढवत बाहेर झोपलेले कचरू खिळे यांना धमकावत दरवाजा उघडण्यात आला. यामध्ये दोन मुलं मोहन, परमेश्वर यांना लोखंडी गज, तलवार, हातोडे व काठ्यांनी मारहाण करण्यात आली. संगीता खिळे हिच्या कानातील सोन्याचे दागिने हिसकावल्याने तिचे दोन्ही कान फाटले, तर पूजा व सीताबाई खिळे यांना मारहाण करत चोरट्यांनी सहा तोळे सोने व एक लाख रुपये लंपास केले..त्यानंतर दरोडेखोरांनी वैद्य वस्ती गाठली. पांडुरंग यादव वैद्य (वय ५८) यांच्या डोक्यावर जबर वार केले. त्यांना बोधेगाव ग्रामीण रुग्णालयातून अहिल्यानगर येथील खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी हलवावे लागले. त्यांच्या पत्नी रुक्मिणी (वय ५५) यांनाही मारहाण झाली. येथून रोख रक्कम व साडेतीन तोळे सोने लंपास करण्यात आले. या कुटुंबातील अप्पासाहेब व संतोष ही दोन मुले नेवासे पोलिस ठाण्यात कॉन्स्टेबल म्हणून कार्यरत आहेत..आज पहाटे एकच्या सुमारास चौथी घटना खंडागळे वस्तीवर घडली. अंकुश खंडागळे (वय ५५) व पत्नी लक्ष्मीबाई यांना मारहाण करून चोरट्यांनी २० हजार रुपये लंपास केले. मोबाईल फोडून टाकल्याने पीडितांचा संपर्क तुटला होता. घटनेची माहिती मिळताच पोलिस निरीक्षक संतोष मुटकुळे व त्यांच्या पथकाने तत्काळ घटनास्थळी धाव घेतली, पुढील तपास सुरू आहे..माेठी बातमी! शक्तिपीठ महामार्गाचा नवा आराखडा ‘व्हायरल; उत्तर सोलापूर, सांगोला वगळून माढा, माळशिरसमधून जाणार !.पोलिस ठाण्याची मागणीबोधेगावपासून अवघ्या ८ किलोमीटर अंतरावर मराठवाड्याची हद्द आहे. त्यामुळे हद्द ओलांडून रोड रॉबरी, चोरी, दरोडे या भागांत सुरुच आहेत. तसेच उत्तरेस गोदावरीचा वाळूचा पट्टा आहे, त्यामुळे बोधेगाव आणि परिसरातील नागरिक चोरट्यांच्या दहशती खाली वावरत असतात. याठिकाणची अनेक वर्षांपासूनची पोलिस ठाणे सुरू करण्याची मागणी आहे. ती आता पुन्हा जोर धरू लागली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.