BSF Jawan: देशसेवेचे स्वप्न साकारले, २२ वर्षे सीमांवर कर्तव्य बजावले; BSF जवानाचा अचानक मृत्यू, कर्तव्यावर अन् काय घडलं!

वैराग : शेळगाव (आर) (ता. बार्शी) येथील सीमा सुरक्षा दलाचे (बीएसएफ) जवान ज्ञानेश्वर सुधाकर गोडगे (वय ४५) यांचा केरळममधील कोझिकोड स्टेशनवर कर्तव्य बजावत असताना झोपेतच मृत्यू झाला. त्यांच्या आकस्मिक निधनाची वार्ता गावात पोचताच शेळगाव (आर) परिसरावर शोककळा पसरली..MPSC Success Story: आईने खानावळ चालवली, वडील माथाडी कामगार; लेकीने MPSCत गाजवले नाव, विशाखा शिर्केंची प्रेरणादायी यशोगाथा.गोडगे हे सीमा सुरक्षा दलाच्या १३१ बटालियनमध्ये जनरल ड्यूटी सोल्जर म्हणून कार्यरत होते. अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत शिक्षण घेत त्यांनी २००२ मध्ये बीएसएफमध्ये प्रवेश मिळवत सैन्यात भरती होण्याचे स्वप्न साकारले. सुमारे २२ वर्षांच्या सेवाकाळात त्यांनी देशातील विविध महत्त्वाच्या व संवेदनशील सीमांवर कर्तव्य बजावले. .काश्मीरसह ईशान्य भारतातील आसाम व गुवाहाटीच्या दुर्गम भागात त्यांनी महत्त्वपूर्ण सेवा बजावली. पंजाबमधील ऐतिहासिक वाघा सीमेवरही त्यांनी देशसेवेची जबाबदारी पार पाडली. गुजरात व राजस्थानमधील पश्चिम सीमावर्ती भागात सेवा बजावल्यानंतर त्यांची शेवटची नियुक्ती केरळममधील कोझिकोड येथे झाली होती..सैनिकी सेवेतील कार्यकाळ पूर्ण होण्यासाठी अवघे दीड वर्ष बाकी असतानाच त्यांचा मृत्यू झाला. गुरुवारी (ता. १) रात्री नेहमीप्रमाणे ते झोपले होते. शुक्रवारी पहाटेच्या सुमारास झोपेतच त्यांचा मृत्यू झाला. सकाळी ही बाब सहकाऱ्यांच्या निदर्शनास आल्यानंतर कुटुंबीयांना त्यांच्या निधनाची माहिती देण्यात आली. ज्ञानेश्वर गोडगे यांच्या पश्चात पत्नी ज्योती, मुले अभिजित व शुभम, आई, भाऊ व भावजय असा परिवार आहे..Ujani Dam Investment: उजनी धरण परिसरात १.६५ लाख कोटींची गुंतवणूक; AI डेटा सेंटर, फ्लोटिंग सोलर, ग्रीन हायड्रोजनसह चार प्रकल्प.मानवंदनेने रात्री उशिरा अंत्यसंस्कारजवान ज्ञानेश्वर गोडगे यांचे पार्थिव शुक्रवारी रात्री नऊ वाजता केरळममधील कोझिकोड येथून बीएसएफच्या वाहनातून शेळगाव (आर)मध्ये शनिवारी (ता. ३) आणण्यात आले. सोबत बीएसएफचे १४ जवान होते. शेळगावपासून सुमारे एक किलोमीटर अंतरावर असलेल्या त्यांच्या शेतात रात्री उशिरा अंत्यसंस्कार करण्यात आले. त्यापूर्वी बीएसएफच्या जवानांकडून त्यांना मानवंदना देण्यात आली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.