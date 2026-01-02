अहिल्यानगर

Srirampur Crime: बंटी जहागीरदार हत्या प्रकरण! दोन मारेकऱ्यांना समृद्धी महामार्गावर बेड्या; थरारक घटना अन् काय घडलं?

Bunty Jahagirdar Murder case Accused Arrested on Samruddhi Expressway: बंटी जहागीरदार हत्या प्रकरणात दोन मारेकऱ्यांना अटक; पोलिसांचा सापळा यशस्वी
Police escorting the arrested accused in the Bunty Jahagirdar murder case after their capture on Samruddhi Expressway.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

श्रीरामपूर: अस्लम शब्बीर शेख ऊर्फ बंटी जहागीरदार हत्या प्रकरणाचा छडा लावण्यात अहिल्यानगर पोलिसांना यश आले आहे. हत्येनंतर दुचाकी सोडून चारचाकीने समृद्धी महामार्गावरून पळ काढण्याच्या तयारीत असलेल्या दोन मुख्य मारेकऱ्यांना पोलिसांनी गुरुवारी (ता.१) पहाटे कोकमठाण (ता. कोपरगाव) परिसरात सापळा रचून ताब्यात घेतले. या हत्येमागील मुख्य सूत्रधारांचा शोध आता पोलिसांनी सुरू केला आहे. नाशिक विभागाचे विशेष पोलिस महानिरीक्षक दत्तात्रय कराळे, जिल्हा पोलिस प्रमुख सोमनाथ घार्गे यांनी भेट देत माहिती घेतली.

