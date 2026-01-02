Srirampur Crime: बंटी जहागीरदार हत्या प्रकरण! दोन मारेकऱ्यांना समृद्धी महामार्गावर बेड्या; थरारक घटना अन् काय घडलं?

श्रीरामपूर: अस्लम शब्बीर शेख ऊर्फ बंटी जहागीरदार हत्या प्रकरणाचा छडा लावण्यात अहिल्यानगर पोलिसांना यश आले आहे. हत्येनंतर दुचाकी सोडून चारचाकीने समृद्धी महामार्गावरून पळ काढण्याच्या तयारीत असलेल्या दोन मुख्य मारेकऱ्यांना पोलिसांनी गुरुवारी (ता.१) पहाटे कोकमठाण (ता. कोपरगाव) परिसरात सापळा रचून ताब्यात घेतले. या हत्येमागील मुख्य सूत्रधारांचा शोध आता पोलिसांनी सुरू केला आहे. नाशिक विभागाचे विशेष पोलिस महानिरीक्षक दत्तात्रय कराळे, जिल्हा पोलिस प्रमुख सोमनाथ घार्गे यांनी भेट देत माहिती घेतली. .माेठी बातामी! उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल; वारसाहक्काने मिळालेली जमीन ‘स्वतंत्र मालमत्ता’, मुलांना दणका...अपर पोलिस अधीक्षक सोमनाथ वाघचौरे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जहागीरदार यांच्यावर बुधवारी (ता.३१) दुपारी संत लूक हॉस्पिटलसमोर गोळीबार केल्यानंतर कृष्णा अरुण शिनगारे (वय २३) आणि रवींद्र गौतम निकाळजे (वय २३) या दोघांना शोधण्यासाठी नाकाबंदी करण्यात आली होती. पहाटे त्यांना तांत्रिक तपासाच्या आधारे कोकमठाण (ता. कोपरगाव) जवळ समृद्धी महामार्गालगत बेड्या ठोकल्या..याप्रकरणी नगरसेवक रईस अब्दुलगनी शेख यांनी शहर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. बुधवारी (ता.३१) दुपारी एका अंत्यविधीसाठी बंटी जहागीरदार आणि अमीन गुलाब शेख गेले होते. अंत्यविधी आटोपून दोघे दुचाकीवरून परतत असताना, संत लूक हॉस्पिटलसमोर दुचाकीवरून आलेल्या दोन हल्लेखोरांनी त्यांच्यावर गोळीबार केला. हल्लेखोरांनी काही आक्षेपार्ह घोषणा दिल्या होत्या..या हल्ल्यात जहागीरदार गंभीर जखमी झाले, तर एक गोळी हाजी अमीन यांच्या पाठीला चाटून गेली. उपचारादरम्यान जहागीरदार यांचा मृत्यू झाला. मृत जहागीरदार गेल्या दोन दशकांपासून राजकारणात सक्रिय होते. २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीत आमदार हेमंत ओगले आणि नगरपरिषद निवडणुकीत नगराध्यक्ष करण ससाणे यांच्या विजयासाठी त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. याच राजकीय वर्चस्वाचा राग मनात धरून हल्ला केल्याचा संशय फिर्यादीत व्यक्त करण्यात आला आहे..तपासाची पुढील दिशापोलिस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे यांनी सांगितले की, आरोपींनी गुन्ह्याची कबुली दिली असून, त्यांना शस्त्रे कोणी पुरवली आणि या कटात पडद्यामागून कोणाचे पाठबळ होते, याचा सखोल तपास सुरू आहे. सध्या शहरात परिस्थिती नियंत्रणात असून, ''एसआरपीएफ''च्या दोन कंपन्यांसह पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. सोशल मीडियावर अफवा पसरवणाऱ्यांवर सायबर पोलिसांची करडी नजर आहे..Army Success Story: शेतीतून थेट सीमेपर्यंतचा प्रवास; शेतकऱ्याच्या मुलानं गाठलं भारतीय लष्करातील 'लेफ्टनंटपद' .मौलाना आझाद चौकात ठिय्याहत्येच्या निषेधार्थ आणि मुख्य सूत्रधारांच्या अटकेच्या मागणीसाठी गुरुवारी (ता.१) श्रीरामपुरात तणाव पहायला मिळाला. दुपारी बंटी जहागीरदार यांचा मृतदेह मौलाना आझाद चौकात आल्यानंतर नातेवाईक आणि संतप्त समर्थकांनी रस्ता रोखून धरला. मुख्य आरोपी अटक होईपर्यंत मृतदेह हलवणार नाही, अशी भूमिका घेण्यात आली होती. यावेळी हजारो नागरिक रस्त्यावर उतरल्याने तणाव वाढला होता. यावेळी पोलिस उपअधीक्षक जयदत्त भवर व निरीक्षक नितीन देशमुख यांना निवेदन देण्यात आले. पोलिसांनी दिलेले आश्वासन, तसेच दोन आरोपींना पोलिसांनी ताब्यात घेतले असून, तपासात सहकार्य करावे, असे आवाहन मौलानांनी केल्यानंतर जमाव शांत झाला आणि कॉलेज रस्त्यावरील कब्रस्तानमध्ये दफनविधी पार पडला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.