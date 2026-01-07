अहिल्यानगर

Accident News: भाविकांवर काळाचा घाला! भीषण अपघातात तिघांचा मृत्‍यू; दोघे गंभीर जखमी, राहुरी-शनिशिंगणापूर रस्त्यावर बस-रिक्षाचा अपघात!

Horror on Pilgrimage Route: Fatal Crash Near Shani Shingnapur

सकाळ वृत्तसेवा
राहुरी: राहुरी-शनिशिंगणापूर रस्त्यावर पिंप्री अवघड शिवारात मंगळवारी सायंकाळी चार वाजता टेम्पो ट्रॅव्हलर बस व रिक्षा यांच्यात झालेल्या अपघातात तीन जण ठार तर दोन जण गंभीर जखमी झाले आहेत. यामध्ये शनिशिंगणापूरला चाललेल्या भाविकांचा समावेश आहे. मृत्यू व जखमी रिक्षामधील आहेत. बसमधील दहा ते बाराजण किरकोळ जखमी झाले आहेत.

