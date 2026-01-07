राहुरी: राहुरी-शनिशिंगणापूर रस्त्यावर पिंप्री अवघड शिवारात मंगळवारी सायंकाळी चार वाजता टेम्पो ट्रॅव्हलर बस व रिक्षा यांच्यात झालेल्या अपघातात तीन जण ठार तर दोन जण गंभीर जखमी झाले आहेत. यामध्ये शनिशिंगणापूरला चाललेल्या भाविकांचा समावेश आहे. मृत्यू व जखमी रिक्षामधील आहेत. बसमधील दहा ते बाराजण किरकोळ जखमी झाले आहेत..Pune News: प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्याहून धावणार ६० नवीन रेल्वे; पुणे स्थानकावर सहा नवीन फलाट; गैरसाेय दूर होणार .दीपक जगन डावखर (वय २२), दीप विजय जाधव (वय २२), आकाश मनोहर डावखर (वय २५, तिघेही रा. गिरणारे, ता. इगतपुरी, जि. नाशिक) अशी मृतांची नावे आहेत. रोशन गंगाधर डावखर (वय २१), रूपेश गणेश भगत (वय २२, दोघेही रा. गिरणारे) अशी गंभीर जखमींची नावे आहेत. जखमींना तातडीने अहिल्यानगर येथे पुढील उपचारासाठी हलविण्यात आले आहे..खासगी टेम्पो ट्रॅव्हलर बस शनिशिंगणापूर येथून भाविकांना घेऊन राहुरीच्या दिशेने येत होती. रिक्षामध्ये पाच तरुण शिर्डीवरून शनिशिंगणापूर येथे दर्शनासाठी दिशेने चालले होते. पिंप्री अवघड शिवारात सायंकाळी चार वाजता तांबे पेट्रोल पंपाजवळ रस्त्यावर ओव्हरटेक करताना रिक्षा व ट्रॅव्हल बसची समोरासमोर धडक झाली. अपघात एवढा भीषण होता की, रिक्षाचा चक्काचूर झाला. रिक्षाला वाचविण्याच्या प्रयत्नात बस रस्त्याच्या कडेला पलटी झाला. रिक्षामधील अवस्थेत असलेल्यांना राहुरी ग्रामीण रुग्णालयात हलविण्यात आले. तिघांचे उपचारापूर्वीच निधन झाल्याचे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी घोषित केले. गंभीर जखमी असलेल्या दोन जणांना अहिल्यानगर येथे पुढील उपचारासाठी हलविण्यात आले. बसमधील किरकोळ जखमी दिलीपकुमार सिंग, नेहा सिंग, नीलमदेवी सिंग (रा. मुंगेर, बिहार राज्य) यांना राहुरी ग्रामीण रुग्णालयात प्राथमिक उपचार देऊन सोडण्यात आले..असा झाला अपघात...उसाने भरलेला दोन ट्रॉली असलेला ट्रॅक्टर राहुरीच्या दिशेने चालला होता. टेम्पो ट्रॅव्हलर बस भरधाव वेगात ट्रॅक्टरला ओव्हरटेक करीत होती. शनिशिंगणापूरच्या दिशेने चाललेली रिक्षा अचानक ट्रॅव्हलर बसच्या समोर आली. बस चालकाने रिक्षाला वाचविण्याच्या नादात रस्त्याच्या कडेला बस वळविली. यावेळी बसची रिक्षाला जोरदार धडक लागली. भर रस्त्यावर रिक्षा पलटी होऊन रिक्षाचा चक्काचूर झाला. विशेष म्हणजे रस्त्याला कोणतेही वळण नव्हते. सरळ रस्त्यावर ओव्हरटेकच्या नादात भीषण अपघात झाला..स्थानिकांचे मदतकार्यरिक्षामधील मृत व जखमींची ओळख पटविण्यासाठी पोलिसांनी प्रयत्न केले. रात्री पावणेआठ वाजता मृतांचे नातेवाईक आल्यावर मृत व जखमींची ओळख पटली. पोलिस निरीक्षक संजय ठेंगे, सहायक पोलिस निरीक्षक सुदाम शिरसाट, पोलिस उपनिरीक्षक समाधान फडोळ, गणेश वाघमारे, सहायक फौजदार तुळशीदास गिते आदींसह पोलिस पथकाने घटनास्थळी धाव घेऊन पंचनामा केला. अपघातानंतर स्थानिक तरुणांनी मदतकार्य केले..Pune News:...अखेर तीन बछडे आईच्या कुशीत सुखरूप; आंबेगाव तालुक्यातील शेतात आढळली बछडे, बिबट्या मादीचा जीव भेटीसाठी कासावीस!.वाहतूक पोलिस करतात तरी काय?सध्या राज्यभर रस्ता वाहतूक सप्ताह सुरू आहे. त्यानिमित्ताने पोलिसांकडून विशेष उपक्रम सुरू आहेत. शहरात नुसतेच कार्यक्रम करून फोटोप्रदर्शन करण्यापेक्षा वाहतुकीला आळा घालण्यासाठी प्रत्यक्ष उपाययोजना होण्याची गरज आहे. विशेषतः महामार्गावर वाहनांचा वेग, प्रवासी वाहनांत प्रवाशांची संख्यांवर नियंत्रण, परवाने, सुसाट सुटणारी वाहने, मोठे आवाज करणाऱ्या दुचाकी आदींवर कारवाई करणे आवश्यक आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.