12 हजार कर्जाचे 95 हजार रुपये घेणाऱ्या "त्या' सावकारावर अखेर गुन्हा दाखल

पारनेर : जवळे येथील खासगी सावकाराकडून घेतलेल्या 12 हजार रुपयांच्या कर्जापोटी वेळोवेळी व्याजासह 95 हजार रुपयांची परतफेड केली. मात्र, त्यानंतरही सावकाराच्या पत्नीने एक मे रोजी थेट गरजू महिलेच्या घरी जाऊन गोंधळ घातल्याचे प्रकरण काही दिवसांपूर्वी सोशल मीडियातून समोर आले होते. पोलिस ठाणे व सहकार खात्याकडे तक्रारीसाठी हेलपाटे मारूनही त्याची दखल न घेतल्याने ही महिला हतबल झाली होती. अखेर सहकार खात्याला तक्रारीची दखल घ्यावी लागली. सहकार अधिकारी तात्यासाहेब शहाजी भोसले यांच्या फिर्यादीवरून पारनेर पोलिस ठाण्यात काल (ता.9) त्या खासगी सावकराविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. प्रकाश ऊर्फ पिंटू हरिभाऊ कोठावळे (रा. जवळे, ता. पारनेर) असे त्याचे नाव आहे. घटनेची पार्श्‍वभूमी जवळे येथील सुनंदा दरेकर यांनी 4 ऑक्‍टोबर 2019 रोजी गावातील खासगी सावकार प्रकाश कोठावळे याच्याकडून 12 हजार रुपये कर्ज घेतले होते. या कर्जापोटी दरेकर यांनी वेळोवेळी सुमारे 95 हजार रुपये सावकाराला परत केले. मात्र, त्यानंतरही साडेसात हजार रुपये बाकी असल्याचे सावकाराने सांगितले. हे पैसे 24 एप्रिल रोजी देण्याचे ठरले होते. मात्र, दरेकर यांना ही रक्कम काही देता आली नाही. या पैशांसाठी सावकार कोठावळे याने तिच्याकडे तगादा लावला. हेही वाचा : अपराध माझा असा काय झाला.. शेतकऱ्याचा सवाल सोशल मीडियात व्हिडीओ व्हायरल सावकार रोज सकाळी दरेकर यांच्या घरी येऊन पैशांची मागणी करीत असे. पैसे मिळत नसल्याचे पाहून अखेर त्याने पत्नीला पुढे केले. त्याच्या पत्नीने सुनंदा दरेकर हिच्या घरी जावून तिला शिवीगाळ करीत पैशांची मागणी केली होती. त्यावेळी त्यांच्यात झालेल्या झटापटीचा व्हिडीओ सोशल माध्यमात चांगलाच व्हायरल झाला होता. पोलिस, सहकार खात्याकडून बोळवण दरम्यान, दरेकर यांनी पोलिस ठाण्यात तक्रार देण्याचा प्रयत्न केला असता, हा खासगी सावकारीचा प्रश्न असल्याने त्याची तक्रार सहायक निबंधकाकडे करा, असे सांगून पोलिसांनी तिची बोळवण केली. त्यानुसार, सुनंदा यांनी सहायक निबंधक कार्यालय गाठले असता, तेथेही तिला थंड प्रतिसाद मिळाला. त्यामुळे ही महिला हतबल झाली होती. मात्र, अखेर सहकार खात्याने दखल घेत खासगी सावकाराविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. पुरावे उशिरा दिले तक्रारदार महिलेने उशिरा पुरावे दिल्याने गुन्हा दाखल करण्यास उशीर झाला. आता व्हिडीओ क्‍लिप व त्या महिलेचे प्रतिज्ञापत्र, यावरून गुन्हा दाखल केला आहे.

- सुखदेव सूर्यवंशी, सहायक निबंधक, पारनेर आम्हाला न्याय मिळावा

उशिरा का होईना गुन्हा दाखल झाला. आम्हाला न्याय मिळावा. पोलिसांनी योग्य पद्धतीने या गुन्ह्याचा तपास करावा, अशी आमची इच्छा आहे.

- सुनंदा दरेकर, पीडित महिला, जवळे

