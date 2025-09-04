Maratha Reservation Celebration: 'मराठा आरक्षण मिळाल्याचा राशीनमध्ये आनंदोत्सव'; सकल मराठा समाजातर्फे घोषणाबाजी, पेढे वाटप

राशीन : मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे यांनी मराठा आरक्षणाबाबतच्या प्रमुख मागण्या राज्य सरकारकडून मंजूर करवून घेत, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला कुणबी जात प्रमाणपत्र मिळण्यात असलेले अडथळे दूर करण्यासाठी हैदराबाद आणि सातारा गॅझेट (तत्वत:मान्य) लागू करण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिल्याचा आनंदोत्सव सकल मराठा समाजातर्फे राशीन येथे एकमेकांना पेढे भरवून (बुधवारी) सकाळी साजरा केला. .Maratha Reservation: 'राहुरीत मराठा आरक्षणासंदर्भातील हैदराबाद गॅझेटची होळी'; गॅझेट रद्द करावे, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडले जाईल.छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात महाराजांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करून, एक मराठा लाख मराठा या घोषणेचा गगनभेदी जयघोष करीत आरक्षण मिळाल्याचा तरूण कार्यकर्त्यांनी जल्लोष केला. यावेळी तोफांची सलामी देण्यात आली. यावेळी दीपक काळे, प्रसाद कानगुडे, बापू काळे, राम काळे, विशाल गव्हाणे, स्वप्नील मोढळे, युवराज काळे, विष्णू भाकरे, रवी भवर, स्वप्नील देशमुख, आनंद कदम यांच्यासह राशीनसह परिसरातील सकल मराठा समाजाचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..Jayashree Thorat: गणेश विसर्जनासाठी ४०० स्वयंसेवक सज्ज: डॉ. जयश्री थोरात; एकवीरा फाउंडेशनचा पाच वर्षांपासून उपक्रम .आंदोलनासाठी रसद पुरवली....मुंबईतील आंदोलकांची पोटापाण्याची गैरसोय होऊ नये यासाठी राशीनसह परिसरातील सकल मराठा समाजातर्फे भाकरी, चटणी, लोणचे, पाणी अशी रसद पोहोचण्यात आल्याची माहिती दीपक काळे यांनी दिली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.