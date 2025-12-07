अहिल्यानगर

चेडगावमध्ये बिबट्याचा धुमाकूळ ! 'पंधरा दिवसांत चार जणांवर हल्ला'; रात्री साडेनऊ वाजता भर रस्त्यावर ठाण मांडून अन्..

Rohini Tadawalkar statement on not promising candidature: कुलकर्णी–देशमुख भेट आणि तडवळकर यांच्या भूमिकेमुळे पक्षातील अंतर्गत हालचालींना अधिक वेग आला आहे. येत्या काही दिवसांत जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण आणखी तापण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
Fear Grips Chedgaon Village After Series of Leopard Attacks

राहुरी : चेडगाव येथे मागील पंधरा दिवसांपासून बिबट्याने धुमाकूळ घातला आहे. मागील पंधरवड्यात सलग तीन दिवस बिबट्याने चार जणांवर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला. शुक्रवारी रात्री साडेनऊ वाजता भर रस्त्यावर ठाण मांडून बसलेल्या बिबट्याने दर्शन दिल्याने परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले आहे.

