चेडगावमध्ये बिबट्याचा धुमाकूळ ! 'पंधरा दिवसांत चार जणांवर हल्ला'; रात्री साडेनऊ वाजता भर रस्त्यावर ठाण मांडून अन्..

राहुरी : चेडगाव येथे मागील पंधरा दिवसांपासून बिबट्याने धुमाकूळ घातला आहे. मागील पंधरवड्यात सलग तीन दिवस बिबट्याने चार जणांवर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला. शुक्रवारी रात्री साडेनऊ वाजता भर रस्त्यावर ठाण मांडून बसलेल्या बिबट्याने दर्शन दिल्याने परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले आहे. चेडगाव येथे शुक्रवारी रात्री साडेनऊ वाजता मुळा उजवा कालव्याच्या रस्त्यावर एक बिबट्या ठाण मांडून बसला होता. या रस्त्याने दुचाकीवर घराकडे चाललेले ग्रामपंचायत कर्मचारी नवनाथ जाधव यांनी बिबट्याला रस्त्यात बसलेले पाहिले. त्यांनी भीतीने लांबूनच यू टर्न घेतला. मागे वळल्यावर जवळच असलेल्या एका चौकात काही तरुण बसले होते. त्यांना जाधव यांनी बिबट्याची माहिती दिली..चौकातील तरुणांनी जाधव यांना दुसऱ्या रस्त्याने काढून दिले. बिबट्या खरोखर रस्त्यावर बसला आहे काय? हे पाहण्यासाठी दोन-तीन तरुणांनी एका पिकअप वाहनात जाऊन खात्री केली. पिकअपच्या केबिनमधून चांगदेव घुमे (रा. चेडगाव) यांनी रस्त्याच्या कडेला बसलेल्या बिबट्याची मोबाईलवर शुटिंग घेतले. त्यांनी आज (शनिवारी) बिबट्याचे शूटिंग सोशल मीडियात व्हायरल केले..याच रस्त्यावर बिबट्याने २० नोव्हेंबर २०२५ रोजी रात्री साडेआठ वाजता स्थानिक ग्रामस्थ बापूसाहेब ताके यांच्या दुचाकीवर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी दुचाकीचा वेग वाढविल्याने बिबट्याचा हल्ला चुकला. त्यानंतर पंधरा मिनिटांनी दुचाकीवर सपत्नीक घराकडे निघालेले संजय जाधव यांच्यावर बिबट्याने झडप घालण्याचा प्रयत्न केला. तेही बालंबाल बचावले..दुसऱ्या दिवशी रात्री नऊ वाजता दुचाकीस्वार नवनाथ नवले यांच्यावर बिबट्याच्या हल्ला केला. त्यांच्या दुचाकीचे मागील सीट बिबट्याच्या पंजाने फाटले. नवले बचावले. तिसऱ्या दिवशी २२ नोव्हेंबर रोजी रात्री आठ वाजता वैभव ताके यांच्या दुचाकीवर बिबट्याने झडप घालण्याचा प्रयत्न केला. २३ नोव्हेंबर रोजी रात्री साडेआठ वाजता किशोर शिंदे (रा. पोईचा महादेव मंदिराजवळ, चेडगाव) यांच्या घराभोवतीच्या संरक्षक जाळीच्या प्रवेशद्वारावर बिबट्याने ठाण मांडले होते.. चेडगाव परिसरातील भटके कुत्रे, पाळीव कुत्रे, कोंबड्या, शेळ्या, लहान वासरे बिबट्याच्या भक्षस्थानी पडली आहेत. बिबट्याचे वारंवार दर्शन घडत असल्याने परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले आहे. वन खात्याने पिंजरा लावून बिबट्याचा बंदोबस्त करावा, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.