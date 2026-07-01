अहिल्यानगर

Electric Shock : विजेचा धक्का लागून बालकाचा मृत्यू; नातेवाईकांचे रस्त्यावर ठिय्या आंदोलन

घर आणि दुकानाच्या बांधकामासाठी बांधलेल्या पहाडाच्या लोखंडी खांबास चिकटून अंबिकानगर येथील ईश्वर राहुल वैरागर (वय सात) याचा मृत्यू झाला.
ishwar vairagar

ishwar vairagar

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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सोनई - महावीर पेठ ते हलवाई गल्ली रस्त्यावरील विठ्ठल मंदिराच्या शेजारी सुरू असलेल्या घर आणि दुकानाच्या बांधकामासाठी बांधलेल्या पहाडाच्या लोखंडी खांबास चिकटून अंबिकानगर येथील ईश्वर राहुल वैरागर (वय सात) याचा मृत्यू झाला आहे. जक्की तांबोळी (वय सात) हा फेकला गेल्याने बचावला आहे. जवळच असलेल्या किराणा दुकानात मुले खाऊ घेण्यास आले असता घटना घडली.

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