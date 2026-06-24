Nilesh Lanke: सात-बारा कोरा करा; अन्यथा मंत्रालयावर मोर्चा, नीलेश लंके यांचा सरकारला इशारा; तहसील कार्यालयावर एल्गार

टाकळी ढोकेश्वर: राज्यातील शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती बिकट आहे. सरकारने तातडीने सरसकट कर्जमाफी जाहीर करून शेतकऱ्यांचा सात-बारा कोरा करावा; अन्यथा जनावरांसह थेट मंत्रालयावर मोर्चा काढू, असा इशारा खासदार नीलेश लंके यांनी दिला..Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.पारनेर तहसील कार्यालयावर शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफीसह विविध मागण्यांसाठी खासदार लंके यांच्या नेतृत्वाखाली आज भूमिपुत्र संघटना, शिवबा संघटना, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष), काँग्रेस, मनसेसह विविध शेतकरी व सामाजिक संघटनांनी मोर्चा काढला. यावेळी भास्कर शिरोळे, संतोष वाडेकर, अविनाश पवार, गंगाराम बेलकर, बाबाजी तरटे, अर्जुन भालेकर, संभाजी रोहकले, मारुती रेपाळे, अनिल शेटे, डाॅ. बाळासाहेब कावरे, किरण ठुबे, रवींद्र राजदेव, जितेश सरडे, अभयसिंह नांगरे यांच्यासह भर पावसात बैलगाड्या, शेळ्या, ट्रॅक्टरसह मोठ्या संख्येने शेतकरी मोर्चात सहभागी झाले होते..यावेळी आंदोलकांनी शासनाने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीच्या आदेशात अनेक जाचक अटी व शर्ती घालण्यात आल्याचा आरोप करत, त्या तातडीने मागे घेण्याची मागणी केली. सरकार शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करत असल्याची टीका करत आंदोलकांनी जोरदार घोषणाबाजी केली. शेतमालाला हमीभाव, कर्जमाफी आणि सात-बारा कोरा करण्याच्या मागण्यांचे निवेदन यावेळी तहसील प्रशासनाला देण्यात आले..\\यावेळी शेतकरी नेते संतोष वाडेकर, अनिल शेटे, भास्कर शिरोळे यांनीही सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीवर टीका करत शेतकऱ्यांचा सात-बारा कोरा करण्यासह वडझिरे व पारनेर मंडळातील प्रलंबित विमा रक्कम तत्काळ वितरित करण्याची मागणी करण्यात आली. तहसीलदार गायत्री सौंदाणे यांनी निवेदन स्वीकारल्यानंतर दोन तासांनंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले..सरकारने राजकारणात वेळ घालवण्याऐवजी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना प्राधान्य द्यावे. शेतकरी वाचला, तरच ग्रामीण अर्थव्यवस्था टिकेल. त्यामुळे सरसकट कर्जमाफीचा निर्णय तातडीने घ्यावा.- नीलेश लंके, खासदार.Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांवर सरकारकडून केवळ आश्वासने दिली जात आहेत. कर्जमाफीतील जाचक अटी रद्द करून सरसकट कर्जमाफी जाहीर करावी. सात-बारा कोरा करण्यासह शेतमालाला योग्य भाव द्यावा. अन्यथा राज्यभर तीव्र आंदोलन केले जाईल.- संतोष वाडेकर, शेतकरी नेते .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.