Ram Shinde: कोल्हेंना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचे पाठबळ: विधान परिषदेचे सभापती राम शिंदे; जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करणार!

कोपरगाव : विवेक कोल्हेंनी केवळ भाजपसाठी विधानसभा निवडणुकीत एक पाऊल मागे घेतले. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांचा आशीर्वाद अन् मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचे पाठबळ त्यांच्या मागे आहे. कोपरगाव पालिकेत जनतेने त्यांना प्रतिसाद देत भाजपचा नगराध्यक्ष बहुमतासह निवडून दिला. पालिकेसाठी यापुढे त्यांना सहकार्य करता येईल, एवढे माझे वजन आहे. आपण तुमच्या पाठीशी आहोत, अशा शब्दात विधान परिषदेचे सभापती प्रा.राम शिंदे यांनी कोल्हेंना पाठबळ दिले. .Dombivli politics: डोंबिवलीत भाजपाची बिनविरोध 'गेमचेंजर' खेळी; पॅनल 27 मध्ये मनोज घरत यांनी माघार घेतल्याने महेश पाटील बिनविरोध...नवनिर्वाचित नगराध्यक्ष पराग संधान व नगरसेवकांचा पदग्रहण समारंभ आज संपन्न झाला. यावेळी आयोजित कार्यक्रमात शिंदे बोलत होते. याप्रंसगी संजीवनी उद्योग समुहाचे अध्यक्ष बिपीन कोल्हे, माजी आमदार स्नेहलता कोल्हे, युवानेते विवेक कोल्हे यांच्यासह भाजपचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..शिंदे म्हणाले, जामखेड नगर पालिका निवडणुकीत नगराध्यक्ष व नगरसेवकपदी एकाच महिला सदस्य निवडला गेला. त्यासाठी खास अध्यादेश काढण्याची भूमिका मुख्यमंत्री फडणवीसांनी घेतली. त्यामुळे कोपरगाव पालिकेत कोल्हेंना सहकार्य करण्याएवढे माझे वजन आहे.विवेक कोल्हे म्हणाले, कोपरगावातील जनतेने बहुमतासह नगराध्यक्षपद भाजपला दिले. पालक मंत्री असताना प्रा.राम शिंदे यांनी दुजाभाव न करता कोपरगाव पालिकेसाठी भरघोस निधी दिला. त्यातून स्नेहलता कोल्हे यांच्या कार्यकालात सर्व प्रशासकीय इमारती उभ्या राहिल्या..पालिका निवडणुक लांबल्याने दोन महिने फक्त बोलतच होतो. आता दिलेली आश्वासने कृतीत आणण्याचा काळ सुरू झाला. आम्ही प्रसिद्ध केलेला विश्वासनामा प्रत्यक्षात आणून अन्यथा पुढील निवडणुकीत मते मागायला येणार नाही.- विवेक कोल्हे, युवानेते.Pune News:...अखेर तीन बछडे आईच्या कुशीत सुखरूप; आंबेगाव तालुक्यातील शेतात आढळली बछडे, बिबट्या मादीचा जीव भेटीसाठी कासावीस!.जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करणारविवेक कोल्हे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही शंभर दिवसांचा कृती आराखडा जाहीर केला. दररोज एक याप्रमाणे शंभर महत्त्वाची कामे मार्गी लावली जातील. भाजप आणि कोल्हे परिवाराने मला संधी दिली. कोपरगावातील जनतेने विश्वास टाकून नगराध्यक्षपदी बसवलि. आम्ही जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करू, असे नगराध्यक्ष पराग संधान यांनी सांगितले.