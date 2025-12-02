Politics Jamkhed : जामखेडचा विकास ही माझी जबाबदारी : मुख्यमंत्री फडणवीस यांची ग्वाही; राम शिंदे आमचे हेडमास्तर !

जामखेड : राम शिंदे मंत्री असताना जामखेड शहरासाठी पाणीपुरवठा योजनेबरोबरच अनेक योजना आणल्या. मध्यंतरी सरकार बदलले म्हणून कामे रखडली. मात्र, जामखेडच्या विकासासाठी ज्या-ज्या मागण्या केल्या, त्या पूर्ण करण्याची जबाबदारी माझी असल्याची ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली..माेठी बातमी ! 'शहाजी पाटील यांच्या कार्यालयासह चार ठिकाणी धाडी'; सांगोल्यात उडाली खळबळ; रात्री उशिरापर्यंत तपासणी.जामखेड नगरपरिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपच्या नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार प्रांजल चिंतामणी आणि नगरसेवकपदाच्या उमेदवारांच्या प्रचारानिमित्त जामखेड येथे प्रचारसभा झाली. त्यावेळी फडणवीस बोलत होते. यावेळी विधानपरिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे, आमदार सुरेश धस, आमदार योगेश टिळेकर, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष दिलीप भालसिंग, भाजपचे निवडणूक मुख्य समन्वयक प्रा. मधुकर राळेभात, जिल्हा बँकेचे संचालक अंबादास पिसाळ, बाजार समितीचे सभापती शरद कार्ले, काकासाहेब तापकीर, प्रवीण घुले, दत्तात्रय वारे, रवी सुरवसे, डाॅ. भगवान मुरूमकर आदी उपस्थित होते..फडणवीस म्हणाले, की विधानसभा निवडणुकीवेळी झालेली चूक दुरुस्त करण्याची हीच योग्य वेळ आहे. पुढील पाच वर्षे सुरक्षित विकासाची, समृद्ध जामखेडसाठी द्यायची असतील, तर भाजपचा झेंडा फडकवा. जामखेडमध्ये एकही कुटुंब बेघर राहणार नाही. मागेल त्याला घरकुल देऊ. नगरपरिषद क्षेत्रातही शेतकरी राहतात. त्यांना जलसंधारण, कृषी व अन्य योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी लवकरच शासन निर्णय घेणार आहे..सभापती शिंदे म्हणाले, की आपल्या मतांचा मानसन्मान ठेवत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मला सभापतिपदाचा सन्मान दिला. येथून पुढील काळातही शहराच्या विकासकामांसाठी निधी देतील. प्रास्ताविक चिंतामणी यांनी केले. आभार पवन राळेभात यांनी मानले..राम शिंदे आमचे हेडमास्तरमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, राम शिंदे आमचे हेडमास्तर आहेत. त्यांनी केलेल्या मागण्या मला ऐकाव्याच लागतील. नाही तर ते मला विधानपरिषदेत उभे करतील, अशी मिश्कील टिप्पणी करत त्यांनी जामखेडला विकासकामांना निधी देण्याची ग्वाही दिली..संतापजनक घटना ! 'मंगळवेढ्यात बहिणींसमोर अश्लील कृत्य'; चौघांविरुद्ध गुन्हा, दाेघीजण घराच्या मागे गेल्या अन्...‘लाडकी बहीण’ बंद करणार नाहीराज्यात जनतेने भरभरून साथ दिल्याने पूर्ण बहुमतात सरकार आले. त्यानंतर लाडकी बहीण योजना बंद केली जाणार असल्याबाबत विरोधकांनी रान उठवले. मात्र, जोपर्यंत तुमचा लाडका भाऊ देवाभाऊ आहे, तोपर्यंत ही योजना बंद होणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.